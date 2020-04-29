Пожар в лесу – предупредить и обезвредить!

Источник материала: Кировец

Нынешняя весна – горячая пора года для работников лесной охраны. Особенно, если природа «погорячилась», одарив всех нас прошлогодней сухой травой в таком количестве и отсутствием влаги. Начинается горячее время с момента возникновения первых случаев выжигания сухой растительности на полях и лугах. Казалось бы, а при чем здесь лес? Но ведь огонь – это стихия, которой невозможно управлять, а тем более предугадать, как она себя поведет в тот или иной момент. Огонь достаточно быстро распространяется во всех направлениях и способен за короткое время захватить огромные территории. С начала года в лесхозе уже зарегистрировано 8 лесных пожаров на площади 15,7 га, произошедших по причине неосторожного обращения с огнем. С приходом весны очень многие граждане стремятся выехать в лес на пикники. Однако, к сожалению, далеко не все из них при разжигании костров соблюдают правила пожарной безопасности. А итог – уничтоженные гектары насаждений и гибель животных. От непотушенного костра или даже необдуманно брошенной спички, сигареты могут пострадать и люди. Кроме того, любимое место отдыха на долгие годы превращается в пожарище, и вряд ли его красота когда-либо восстановится.

И помните: не выжигайте сухую растительность!

Костер можно разводить только в безветренную погоду, иначе прямо на ваших глазах из маленькой искры может разгореться стихийное пламя!

Став свидетелем такого происшествия, первым делом четко оцените обстановку. Не стоит даром тратить время на уже прилично разыгравшийся огонь – в этом случае поспешите за помощью. Покидая место пожара, идите на встречу ветру, перпендикулярно кромке пожара, по просекам, дорогам, полянам, берегам ручьев и рек. При сильном задымлении, если у вас есть такая возможность, прикройте рот и нос мокрой тряпкой. Сообщите о произошедшем в ближайшее лесничество или в службу спасения по телефону 101.

Берегите себя и своих близких!

Станько Вадим, инженер по охране и защите леса ГЛХУ «Бобруйский лесхоз».