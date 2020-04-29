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ВОЗ: Ситуация в Беларуси вызывает озабоченность

29.04.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ситуация в Беларуси вызывает озабоченность и требует немедленной реализации всеобъемлющей смешанной стратегии.



Об этом говорится в отчете миссии ВОЗ по результатам визита в Беларусь с 8 по 11 апреля, пишет TUT.BY

«Беларусь вступила в новый этап эволюции пандемии COVID-19 с передачей инфекции среди населения, что особенно заметно в отдельных частях страны, включая столицу Минск, город Витебск и Витебскую область. Ситуация вызывает озабоченность и требует немедленной реализации всеобъемлющей смешанной стратегии», — говорится в отчете.

Прежде всего эксперты указывают на необходимость усиления мер физического дистанцирования, а именно :

• перенос всех массовых мероприятий, включая спортивные, культурные, политические и религиозные;

• обеспечение дальнейшей изоляции и лечения пациентов с подтвержденным COVID-19 и изоляции в условиях карантина контактов пациентов с подтвержденным COVID-19;

• переход на удаленную работу и дистанционное обучение, приостановка деятельности всех второстепенных организаций, предприятий и экономических субъектов;

• там, где удаленная работа невозможна, обеспечение строгого выполнения мер профилактики и контроля, включая гигиену рук, респираторный этикет и физическое дистанцирование с соблюдением безопасного расстояния в 1−1,5 м;

• обеспечение расстояния между работниками, ограничение количества совещаний и встреч и обеспечение надлежащей вентиляции, особенно в медицинских учреждениях;

• минимизация необязательных перемещений, особенно для групп высокого риска и уязвимых пациентов.

«Опыт показывает, что такие меры замедляют распространение вируса и позволяют медицинским службам выиграть время, необходимое для адекватной подготовки, оснащения и переоценки потребностей работников здравоохранения и учреждений в ответ на рост числа пациентов с COVID-19», — указывают эксперты.

Среди текущих мер реагирования, ВОЗ называет увеличение числа мест проведения лабораторных исследований, обеспечение качества тест-систем местного производства, обследование при въезде, тестирование на COVID-19 и 14-дневная изоляция для всех лиц, прибывающих в международные пункты въезда.


«Регулярное и всестороннее информирование общественности о развитии ситуации с COVID-19 в Беларуси, включая данные по регионам, имеет жизненно важное значение для повышения уровня понимания складывающейся эпидемиологической обстановки, а также для разъяснения причин принятия определенных общенациональных мер, таких как перенос публичных мероприятий или ограничение перемещения», — подчеркивают эксперты организации.

Ранее сегодня к белорусам обратилась постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкая. Она отметила, что несмотря все усилия в Беларуси наблюдается «эволюция вспышки инфекции COVID-19» и призвала белорусов оставаться дома, чтобы остановить распространение инфекции.

В Беларуси, по данным на 28 апреля, зарегистрировано 12 208 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 1993 пациента, умерли 79.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Ситуация в Беларуси вызывает озабоченность и требует немедленной реализации всеобъемлющей смешанной стратегии.
 
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