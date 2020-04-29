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Онлайн-школа молодых лидеров Союзного государства начала работу

29.04.2020 09:08 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Онлайн-школа молодых лидеров Союзного государства начала работу

В нынешней эпидемиологической ситуации всё более востребованными становятся альтернативные способы обучения. Начала работу онлайн-школа молодых лидеров Союзного государства.

Тут нет границ: преподаватели и ученики из Беларуси и России обмениваются знаниями через интернет. Видеоуроки, мастер-классы и прямые эфиры с профессионалами в молодежной политике, бизнесе и социальной сфере. Темы занятий подбираются сообща, а вопросы можно задать заранее в комментариях. К примеру, с 1 мая начнутся лекции по истории Великой Отечественной войны. Для любителей современных технологий – мастер-классы по бизнес-планированию, социальному проектированию и продвижению в интернете. Соглашение о сотрудничестве в таком формате белорусская и российская стороны подписали в марте этого года в Смоленске.

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В нынешней эпидемиологической ситуации всё более востребованными становятся альтернативные способы обучения. Начала работу онлайн-школа молодых лидеров...
 
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