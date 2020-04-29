В Гродно в одном из старинных подвалов открылось кафе-пекарня с эклерами, синнабонами и кибинай

Источник материала: Tut.by

В Гродно в одном из старинных подвалов на Советской открылась кафе-пекарня «MaMma Mia», сообщает «Вечерний Гродно». Новое заведение начало уже работать.





Подвал, который по некоторым данным был возведен еще в XVI веке, арендовали в прошлом году. В разное время здесь была и таверна с винокурнями, и кондитерская, и аптека, и фотомастерская.

Сначала в подвальное помещение можно было попасть только со стороны двора. Однако новые владельцы выяснили, что раньше был еще один вход — со стороны нынешней пешеходной улицы Советской. Поэтому было решено прорубить еще один проем, а старый использовать как служебный или эвакуационный. Его строительство началось в январе этого года. И вот после всех согласований и работ наконец открыли кафе.









Основу меню пекарни составляет выпечка и различные десерты. Так, здесь можно попробовать кибинаи — литовские пирожки с различными мясными начинками, приготовленные по старинным рецептам. Также есть круассаны и чиабатта с разными начинками, профитроли, маковники, синнабоны и эклеры.

— Профитроли уникальны тем, что каждый шарик наполняется кремом вручную. Это очень сложная и кропотливая работа. Рекомендую эклеры — есть фисташковый, есть с заварным кремом — у него вкус как из детства, а есть еще эклер шампань. Он приготовлен на настоящем шампанском, поэтому вкус этого напитка чувствуется, но при этом алкоголя в составе нет, — рассказывает шеф-повар заведения Михаил.





Десерты в «MaMma Mia» классической рецептуры, однако доработанные и приготовленные в интерпретации заведения. Так, в наличии «Шоколадная колбаса», «Нечизкейк», «Черный лес» и «Пудинг». По словам шеф-повара, ассортимент десертов будет увеличен.









Из напитков в меню — чай, кофе, сок, напитки, а также куриный бульон к несладкой выпечке.

Что касается интерьера, то в подвале старинную кирпичную кладку сохранили в изначальном виде, изменился разве что пол: вместо земляного теперь современное покрытие.





Слева от входа под прозрачным стеклом можно увидеть огромный валун, который нашли во время строительных работ.

В кафе 14 посадочных мест.