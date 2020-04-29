Грабовский рассказал, сколько иностранцев нужно «Динамо», чтобы не опозориться

Источник материала: Tut.by

Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский в интервью «Прессболу» поделился мнением о будущем клуба в КХЛ.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Признайся: летом, вступая в должность, ожидал иного финиша «Динамо»?

— Само собой. Просто у меня такая натура: всегда верить в лучшее и даже невозможное. Хотя мне год назад многие говорили: мол, Миша, здесь все очень непросто.

— Когда почувствовал, что предупреждавшие были правы?

— Где-то в декабре, когда отрыв от зоны плей-офф стал подбираться к десяти очкам, да к тому же травмировался Энрот. Стало ясно, что с нашим подбором исполнителей вообще и легионеров в частности задача где-то на грани фантастики.

— «В частности» действительно завалили задачу?

— Ответ в таблице. Не скажу, что наши иностранцы откровенно слабые, но что-то в этом сезоне у них не пошло.

— А могут ли пяток игроков вытянуть команду?

— Даже один-два могут. Если собственноручно не вытянуть в плей-офф, то по крайней мере приглушить обвинения в слабохарактерности…

— Стратегический вопрос. Понятно, решать не нам, но что, по-твоему, дальше делать с «Динамо»? Оно вообще нужно Беларуси в КХЛ?

— Ничего себе ты замахнулся… В КХЛ команда нам, конечно, нужна, это сто процентов. Просто необходимо понимать, для чего оно нам в лиге, какого результата мы ждем.

Если хотим бороться не только за плей-офф, но и в плей-офф, конкурировать с командами калибра ЦСКА, нужен принципиально иной бюджет. Делаем ставку на наигрывание своих — надо быть готовым к соответствующему результату.

Есть, правда, и третий путь. Примерно тот, по которому шли во время предыдущего пришествия в «Динамо» Вудкрофта. Когда были подходящего уровня легионеры и заметно лучший результат. Хотя и наши тогда уже опытные игроки были все же моложе: Китаров, Павлович, тот же Сергей Костицын.

Но в любом случае обязательное условие: подбором игроков должен руководить именно тренер. Новички должны подходить ему не только по статистическим показателям, но и ментально.

— И сколько иностранцев нужно взять, чтобы не опозориться?

— Думаю, человек восемь-девять, включая вратаря. Остальные — наши, — сказал Грабовский.