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Минские студенты создали сервис, через который можно обмениваться едой и вещами с соседями

29.04.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Чтобы им воспользоваться, нужно предоставить имя, адрес, список вещей, которые хотите обменять и то, что хотите получить взамен. Создатели заботятся о конфиденциальности данных: информацию увидят только соседи при условии согласия на обмен.


«Covidex Bot» рассчитан на тех, кто во время пандемии находится на самоизоляции, но им нужна еда или лекарства. Иллюстрационное фото – Василий Федосенко / Reuters / Forum

Трое минских студентов создали чат-бот в «Telegram», который помогает минчанам обмениваться нужными вещами со своими соседями. Идея «Covidex Bot» пришла к Павлу Прату, когда он увидел, что происходит в разных странах США и Европы, где ввели жесткий карантин и люди не всегда имеют возможность выйти из дома, передает "Белсат".


Один из основателей «Covidex Bot» Павел Прата. Фото из личного архива

Чат-бот – это программа внутри мессенджера, которая имитирует разговор с пользователем. Через ответы на вопросы она собирает, а потом сортирует и распространяет информацию среди других пользователей.

«Covidex Bot» рассчитан на тех людей, которые во время пандемии находятся на самоизоляции, но им нужна еда или медикаменты. Кому-то не хватает товаров первой необходимости, а у других же, например, еды очень много. Обмен – выгодное решение для всех», – говорит Павел»

Никита Герасимчик отвечает за маркетинг, Максим Капустин занимается технической стороной.


Разработка заняла три недели. Вся работа происходила на расстоянии: команда общалась между собой в разных мессенджерах. В конце концов 20 апреля сервис увидел свет.

«Мы студенты последних курсов разных вузов, сейчас заняты написанием дипломов и основными работами. Поэтому «Covidex Bot» мы создавали в свободное время. Работали то утром, то ночью, иногда на выходных», – говорит Никита Герасимчик.


Никита Герасимчик отвечает за маркетинг проекта

Сервис бесплатный и имеет целью объединить сообщества по обмену различными вещами, которые существуют в белорусском интернете.

«Мы с ними не хотим конкурировать, наша цель – автоматизировать процесс обмена между соседями», – объясняет Павел Прата.

Почти за неделю существования чат-бота им уже воспользовались более 100 человек. Чаще всего минчане меняются врачебными масками и едой.

В планах – выход на международные рынки

Создатели заявляют, что собираются заняться активным продвижением проекта. Если проект хорошо примут, то, возможно, его перенесут в другой мессенджер или сделают специальный сайт.

Если сервис станет успешным в Беларуси, создатели планируют адаптировать его под другие мессенджеры и выйти на европейский и американский рынки.

О том, чтобы зарабатывать на проекте, ребята пока что не думали. А когда пандемия пойдет на спад, планируют сделать из чат-бота сервис по обмену едой.
 
 
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Чтобы им воспользоваться, нужно предоставить имя, адрес, список вещей, которые хотите обменять и то, что хотите получить взамен. Создатели заботятся о...
 
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