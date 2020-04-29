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Какие курсы валют установили банки на короткой рабочей неделе

29.04.2020 10:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доллар и евро на минувшей неделе синхронно дорожали (на первых трех торгах) и дешевели (последние двое торгов). FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют выставили обменники в начале короткой рабочей неделе.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Самый высокий курс продажи банком доллара — 2,52 рубля (Банк БелВЭБ и Беларусбанк), а самый низкий — 2,458 рубля (Paritetbank).

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Беларусбанке и Цептер Банке — 2,45 рубля.

Самый высокий курс продажи банком евро — 2,73 рубля (Банк БелВЭБ), а самый низкий — 2,658 рубля (Банк Решение).

Дороже всего евро покупают Paritetbank и Абсолютбанк — 2,65 рубля.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Доллар и евро на минувшей неделе синхронно дорожали (на первых трех торгах) и дешевели (последние двое торгов). FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют выставили...
 
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