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Какие курсы валют установили банки на короткой рабочей неделе
Источник материала: Tut.by
Доллар и евро на минувшей неделе синхронно дорожали (на первых трех торгах) и
Самый высокий курс продажи банком доллара — 2,52 рубля (Банк БелВЭБ и Беларусбанк), а самый низкий — 2,458 рубля (Paritetbank).
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Беларусбанке и Цептер Банке — 2,45 рубля.
Самый высокий курс продажи банком евро — 2,73 рубля (Банк БелВЭБ), а самый низкий — 2,658 рубля (Банк Решение).
Дороже всего евро покупают Paritetbank и Абсолютбанк — 2,65 рубля.
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Доллар и евро на минувшей неделе синхронно дорожали (на первых трех торгах) и дешевели (последние двое торгов). FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют выставили...
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