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Во Франции запретили играть до сентября. Но чемпиона все равно определят

29.04.2020 10:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У французской Лиги 1 не осталось вариантов после выступления премьер-министра. Эдуар Филипп выступил с планом выхода страны из карантина: Франция собирается постепенно ослаблять ограничения после 11 мая. Но спорта это не коснется – все под запретом до сентября, пишет sports.ru.


«Крупные спортивные соревнования, где собираются более 5 тысяч человек, не проводятся до сентября. Таким образом, сезон-2019/20 во всех видах спорта, включая футбол, закончен, – заявил премьер. – В солнечные дни вы можете индивидуально тренироваться на улице, соблюдая социальную дистанцию. Но командные и контактные виды спорта не разрешены даже в закрытом формате».

Решение премьера стало неожиданностью для футбольной власти – чиновники в лиге прорабатывали собственные варианты выхода из карантина, готовили медицинские протоколы. Но сейчас все постановили без них, причем гораздо выше – никак не повлиять. Правда, французское министерство спорта все еще надеется, что футбол можно будет вернуть в августе хотя бы без зрителей.

Отметим, что решение о том, что сезон закончен, еще не принято – официальное объявление ожидается 30 апреля после собрания лиги. Однако остановку сезона осталось только формализовать, лимиты правительства не оставляют других вариантов.


Текущая расстановка в чемпионате

Федерация футбола выбрала приоритетный метод распределения мест: решили засчитать результаты по полностью сыгранным турам – их сейчас 27. 18 из 20 команд провели по 28 матчей, но у «ПСЖ» и «Страсбура» на игру меньше. Глава ФФФ Ноэль Ле Гре в интервью назвал такое решение оптимальным – но не уточнил, делится личным мнением или консолидированной позицией, согласованной с лигой.

• Пятое и шестое места, «Лион» и «Монпелье», судя по всему, пройдут в Лигу Европы вместо победителей кубков. Там оставались только финалы: в Кубке Лиги «ПСЖ» – «Лион», а в Кубке Франции – «ПСЖ» с «Сент-Этьеном». Ле Гре сказал, что эти два матча надеются провести (можно дофантазировать вариант: в сжатом следующем сезоне полноценных кубков не будет, сыграют только финалы и будут учитывать именно их при распределении еврокубковых квот).

• Стыковой матч между 18-м местом Лиги 1 и 3-м местом Лиги 2 не проведут, поэтому вылетят только две команды с последних мест – «Амьен» и «Тулуза».

• Пока непонятно, признают ли «ПСЖ» чемпионом – об этом в заявлении президента федерации футбола не говорится.

 
 
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