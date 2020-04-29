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Страны ЕС готовятся к постепенному выходу из карантина

29.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Страны ЕС готовятся к постепенному выходу из карантина

Национальное собрание Франции одобрило правительственный план по выходу из карантина, введенного в связи с эпидемиологической ситуацией. Сенат страны выскажет свое мнение по этому вопросу на следующей неделе, сообщает Euronews.

План, представленный премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом, предусматривает отмену большей части ограничительных мер с 11 мая, а остальных — в начале июня.

«Мы будем поэтапно готовиться к 11 мая, отслеживая все показатели, проверяя один департамент за другим, чтобы возвращение на работу в этот день прошло как можно более гладко. Если показатели нас не удовлетворят, мы не станем выходить из карантина 11 мая или поставим более жесткие условия», — заявил премьер.

План поэтапного смягчения ограничительных мер подготовили и власти Испании. Он рассчитан минимум до конца июня. По словам испанского премьера Педро Санчеса, страна уже прошла пик эпидемии, болезнь идет на спад. На первом этапе с 4 мая разрешат открыть рестораны, но при условии продажи еды на вынос. Позже откроются небольшие магазины, отели, а также террасы баров и кафе.

Основные этапы перехода к нормальной жизни обнародовало и правительство Греции. С 1 июня Афины предполагают вновь открыть кафе, рестораны и некоторые отели. Возможность принимать участие в церковных службах граждане получат с 17 мая. Большинство магазинов откроется 11 мая, а некоторые — уже 4 мая. Предусмотрены и другие меры.

«Выход из карантина будет осуществляться шаг за шагом. Никто не может исключить возможного возобновления угрозы, поэтому наша цель будет заключаться в ее быстром обнаружении, чтобы любые новые ограничения были локальными и не затрагивали всю страну. В следующий понедельник, 4 мая, ограничения на передвижение граждан будут сняты. Другими словами, объяснительные записки и разрешения отменяются», — рассказал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Занятия в старших классах средних школ Греции также возобновятся 11 мая, а через неделю — и уроки в других классах. Начальные школы и детские сады пока останутся закрыты.

Португалия намерена отменить чрезвычайное положение 2 мая. Но власти предупредили, что это не конец эпидемии и соблюдение мер предосторожности по-прежнему необходимо, а восстановление экономики будет медленным и постепенным процессом.
 

 
 
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Национальное собрание Франции одобрило правительственный план по выходу из карантина, введенного в связи с эпидемиологической ситуацией. Сенат страны выскажет...
 
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