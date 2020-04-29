В Рогачевском районе Mitsubishi врезался в дерево: пострадали две несовершеннолетние пассажирки

Источник материала: Tut.by

Две несовершеннолетние пассажирки пострадали при столкновении автомобиля с деревом в Рогачевском районе, сообщили в пресс-службе МВД.



Фото: МВД

Авария произошла 28 апреля, около 06.00, в деревне Заозерье. Предварительно установлено, что 19-летний водитель Mitsubishi на закруглении дороги не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где врезался в дерево.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили девушки (16 и 17 лет). Их доставили в больницу. Водитель в аварии не пострадал. В ГАИ отметили, что у парня имелись признаки алкогольного опьянения.