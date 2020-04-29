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В Рогачевском районе Mitsubishi врезался в дерево: пострадали две несовершеннолетние пассажирки
Источник материала: Tut.by
Две несовершеннолетние пассажирки пострадали при столкновении автомобиля с деревом в Рогачевском районе,
Авария произошла 28 апреля, около 06.00, в деревне Заозерье. Предварительно установлено, что 19-летний водитель Mitsubishi на закруглении дороги не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где врезался в дерево.
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили девушки (16 и 17 лет). Их доставили в больницу. Водитель в аварии не пострадал. В ГАИ отметили, что у парня имелись признаки алкогольного опьянения.
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Как сообщили в ГАИ, у водителя имели признаки алкогольного опьянения.
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