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Гигантский астероид летит к Земле. Насколько он опасен?

29.04.2020 11:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. К Земле приближается астероид-гигант. Уже сегодня небесное тело достигнет минимально возможного расстояния от нашей планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Гигантский астероид летит к Земле. Насколько он опасен?

По данным экспертов НАСА, диаметр астероида достигает полутора километров и он считается потенциально опасным. Хотя в этот раз угрозы, вероятно, не будет, поскольку объект пролетит на огромном расстоянии от Земли, при следующем приближении траектория космического тела сместится ближе к нашей планете.

Гигантский астероид летит к Земле. Насколько он опасен?

По подсчётам специалистов, в 2079 году этот астероид окажется в 3 с половиной раза ближе к Земле. Именно поэтому важно изучать эти небесные объекты, чтобы разрабатывать и улучшать технологии для устранения подобных угроз.

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Новости мира. К Земле приближается астероид-гигант. Уже сегодня небесное тело достигнет минимально возможного расстояния от нашей планеты, сообщили в программе...
 
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