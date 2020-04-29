ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Дочь разыграла семью во время карантина – шутку заметили через 11 дней

29.04.2020 11:38 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Дочь разыграла семью во время карантина – шутку заметили через 11 дней

Американка Кристен Фоглер из штата Массачусетс разыграла своих родителей во время карантина, заменив фотографии в гостиной жуткими рисунками. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

Девушка поделилась с подписчиками своей идеей, как развлечься на карантине, и рассказала, как смогла незаметно разыграть родственников.

По словам Фоглер, она нарисовала карандашами смешные и примитивные портреты родных и повесила их на стене вместо семейных фотографий.

«Каждый день я заменяла новую фотографию новым ужасным карандашным рисунком», – рассказала девушка.

Она призналась, что несколько раз ее едва не застукали во время замены снимков, приходилось быть очень бдительной. Ей приходилось даже прятаться в ванной с фоторамкой в руках.

По словам Фоглер, родители заметили ее розыгрыш лишь спустя 11 дней после того, как она «украсила» стену страшными рисунками. Девушка добавила, что они смеялись без остановок целый день, когда обнаружили все это.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американка Кристен Фоглер из штата Массачусетс разыграла своих родителей во время карантина, заменив фотографии в гостиной жуткими рисунками. Об этом она...
 
Новости дня
Новости разные
 
Теракт в Сирии: погибли 40 мирных жителей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
29.04.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика