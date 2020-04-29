Дочь разыграла семью во время карантина – шутку заметили через 11 дней

Источник материала: ОНТ

Американка Кристен Фоглер из штата Массачусетс разыграла своих родителей во время карантина, заменив фотографии в гостиной жуткими рисунками. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

Девушка поделилась с подписчиками своей идеей, как развлечься на карантине, и рассказала, как смогла незаметно разыграть родственников.

По словам Фоглер, она нарисовала карандашами смешные и примитивные портреты родных и повесила их на стене вместо семейных фотографий.

«Каждый день я заменяла новую фотографию новым ужасным карандашным рисунком», – рассказала девушка.

Она призналась, что несколько раз ее едва не застукали во время замены снимков, приходилось быть очень бдительной. Ей приходилось даже прятаться в ванной с фоторамкой в руках.

По словам Фоглер, родители заметили ее розыгрыш лишь спустя 11 дней после того, как она «украсила» стену страшными рисунками. Девушка добавила, что они смеялись без остановок целый день, когда обнаружили все это.

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