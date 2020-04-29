«Ловля рыбы в охранной зоне ВЛ запрещена! Осторожно: электрическое напряжение!» – такие плакаты расположены на опорах воздушных линий электропередач, проходящих вблизи водоемов, рек, каналов и при их пересечении.

Рыболовы, прибыв к месту ловли, в предвкушении удачной рыбалки концентрируются исключительно на своих снастях и водоеме, забывая оглянуться вокруг, убедиться в отсутствии потенциальных источников опасности. Для рыболовов, и тех, кто находится рядом, например, детей, одним из главных источников опасности помимо водоемов является электричество, а точнее, воздушные линии электропередачи, довольно часто проходящие вблизи водоемов. Реальная опасность поражения электрическим током существует не только при прикосновении леской или удочкой к проводам линии электропередачи, и даже при приближении на недопустимое расстояние (от 0,6 до 1 метра). Категорически запрещается ловить рыбу под линиями электропередачи. Современные удилища изготавливаются из углепластика – материала, который является хорошим проводником электрического тока. Повышенная влажность в границах водоема, мокрая леска и удилище создают опасность для жизни даже при приближении к проводам действующей линии электропередачи, а касание проводов неизбежно приведет к смертельной травме.

Будьте внимательны при перемещениях под проводами линий электропередачи, как на самом водоеме, так и по пути следования к нему. Необходимо предварительно складывать удилища во избежание случайного прикосновения к проводам или приближения удилища на недопустимо близкое расстояние.

С целью предотвращения несчастных случаев установлены охранные зоны линий электропередач, проходящих по территории водоемов – это территория воздушного и водного пространства по обе стороны от крайних проводов на расстоянии: для линий напряжением 6-10 кВ – 10 метров, 35 кВ – 15 метров, 110 кВ — 20 , 330 кВ – 30 метров.

В. МАРФЕЛЬ,

государственный инспектор по энергетическому и газовому надзору.