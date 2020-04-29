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Наводнение в канадской провинции Альберта: 12 тыс. человек эвакуированы

29.04.2020 11:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Наводнение в канадской провинции Альберта: 12 тыс. человек эвакуированы

Мощное наводнение в канадской провинции Альберта привело к эвакуации 12 тысяч человек.

По словам местных жителей затопленного города Форт-Мак-Мюррей, половодья такой силы не было последние 100 лет. Всего в городе проживает более 66 тысяч человек. Сейчас спасатели перевозят пострадавших в безопасные места. Уже проведено более 200 операций. 

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Мощное наводнение в канадской провинции Альберта привело к эвакуации 12 тысяч человек. По словам местных жителей затопленного города Форт-Мак-Мюррей, половодья...
 
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