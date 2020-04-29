Косуля прибежала в город и наткнулась на велосипедиста. Итог их встречи попал на видео

Источник материала: Tut.by

В эстонский город Тарту ночью прибежала косуля. Зачем она это сделала, неизвестно, но одинокое животное сняли камеры видеонаблюдения. Косуля решила пробежать через парковку у магазина, но там на ее пути оказался человек на велосипеде. Посмотрите, к чему привела эта встреча.