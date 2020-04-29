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Косуля прибежала в город и наткнулась на велосипедиста. Итог их встречи попал на видео

29.04.2020 12:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В эстонский город Тарту ночью прибежала косуля. Зачем она это сделала, неизвестно, но одинокое животное сняли камеры видеонаблюдения. Косуля решила пробежать через парковку у магазина, но там на ее пути оказался человек на велосипеде. Посмотрите, к чему привела эта встреча.

 
 
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