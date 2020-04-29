Бойца, записавшего оскорбительную песню о Хабибе, избили

Источник материала: Tut.by

Боец ММА в полулегком весе Дмитрий Кузнецов сообщил, что на него напали. Ранее спортсмен записал оскорбительную песню о чемпионе UFC Хабибе Нурмагомедове, пишет sports.ru.



Фото: Reuters

«Вся история связана с Хабибом, потому что фанаты других героев не присылали бы мне угрозы о расправе и изнасиловании моей семьи у меня же на глазах.

Мы живем не в каменном веке, чтобы решать вопросы грубой силой. Вчера меня удивил непонятный выпад. Теперь каждый будет пытаться меня избить и унизить? В этот раз 5 человек, в следующий сколько будет?

Не уверен, что это мелкое хулиганство можно считать за попытку расправы — слишком неуверенно, быстро, видимо, было страшно, что вас поймают. Зачем вы таскали меня по асфальту и рвали одежду на мне — непонятно.

Поцарапался, получил в голову и что дальше? Странные люди. Единственную машину отца, которую он использует для работы, привели в непригодный вид. Если бы не вышел из машины — на мне бы и следа не осталось. Все это мелочи, ссадины заживут, машину отцу починю, заработаю и подарю новую.

В общем, со мной все хорошо, будто ходил малину в огороде собирать. С уверенностью скажу — запугать меня не получится, какие бы методы вы ни выбрали. Главное — оставьте мою семью в покое, не понимаю, зачем приплетать людей, которые никакого отношения к этой истории не имеют.

Наверное, придется переехать подальше от родителей, для их безопасности. Никакого заявления в полицию от меня не будет, извинений тоже, ибо не за что. Мои намерения и дух не пошатнутся», – написал Кузнецов.

Речь идет о диссе бойца под названием «Король лицемерия».

В нем Кузнецов, в образе самого Нурмагомедова, вспоминает наиболее скандальные эпизоды в карьере бойца: как Хабиб в США давал бездомным деньги за отжимания, критиковал возможное выступление Егора Крида в Дагестане, из-за чего концерты были отменены.

Также Кузнецов делает акцент на то, что Хабиб выступает исключительно в легком весе, обвинил бойца в сексизме и трусости. В финале клипа Кузнецов изобразил Нурмагомедова в джакузи с друзьями, которых снимает фотограф. В клипе используется нецензурная лексика.

Кузнецов провел 17 боев (11 побед, 6 поражений). Выступал в Fight Nights Global.