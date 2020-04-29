Источник материала: Кобринский вестник

10 апреля 2020 года в аг. Буховичи на территории храма Покрова Пресвятой Богородицы (1674 г. постройки) прошла экологическая акция «Красота Божьего мира». В ней приняли участие прихожане, учащиеся из волонтерского отряда «Разведка добрых дел», действующего при Кобринском государственном политехническом колледже.



В основе любого волонтерского движения лежит старый принцип: хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому.

Ребята из этого отряда часто проводят полезные акции. В этот раз молодые люди решили помочь украсить территорию древнего Буховичского храма, высадив по периметру 50 вечнозеленых туй.



Ребята посетили старинную церковь, познакомились с ее святынями и историей ее создания, а также получили памятные буклеты.



Священник Георгий выражает благодарность директору колледжа Александру Ющуку за проведение совместных мероприятий и перспективы сотрудничества по воспитанию молодежи.



Настоятель храма иерей Георгий Орабей считает, что участие в такого рода акциях помогают молодым людям стать ближе к Богу, познакомиться с историко-культурным наследием нашей Республики и оставить добрую память о себе.

Ксения ОРАБЕЙ, теолог, религиовед.