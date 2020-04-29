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«Красота Божьего мира»

29.04.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

10 апреля 2020 года  в аг. Буховичи на территории храма Покрова Пресвятой Богородицы (1674 г. постройки) прошла экологическая акция «Красота Божьего мира». В ней приняли участие прихожане, учащиеся из волонтерского отряда «Разведка добрых дел», действующего при Кобринском государственном политехническом колледже.

«Красота Божьего мира»
В основе любого волонтерского движения лежит старый  принцип: хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому. 

Ребята из этого отряда часто проводят полезные акции. В этот раз молодые люди решили помочь украсить территорию древнего Буховичского храма, высадив по периметру 50 вечнозеленых туй.

«Красота Божьего мира»
Ребята посетили старинную церковь, познакомились с ее святынями и историей ее создания, а также получили памятные буклеты.

«Красота Божьего мира»
Священник Георгий выражает благодарность директору колледжа Александру Ющуку за проведение совместных мероприятий и перспективы сотрудничества по воспитанию молодежи.

«Красота Божьего мира»
Настоятель храма иерей Георгий Орабей считает, что участие в такого рода акциях помогают молодым людям стать ближе к Богу, познакомиться с историко-культурным наследием нашей Республики и оставить добрую память о себе.

Ксения  ОРАБЕЙ, теолог, религиовед.

 
Теги: знакомства
 
 
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