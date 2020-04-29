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Ондатра поселилась в пруду в Минске

29.04.2020 12:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ондатра поселилась практически в центре Минска. Она облюбовала один из прудов Слепянской водной системы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Ондатра поселилась в пруду в Минске

К берегу зверёк выплывает из труб под мостом на улице Парниковой. Социальная дистанция животное не беспокоит. Оно настолько занято, что, похоже, не обращает никакого внимания на людей.

Ондатра поселилась в пруду в Минске

Медлительная на суше, ондатра хорошо плавает и прекрасно ныряет, питается, в основном, водяной растительностью. Как раз сейчас у них наступает период размножения.

Ондатра поселилась в пруду в Минске

Это животное было завезено в СССР из Северной Америки ради ценного меха и активно расплодилось в водоемах Беларуси, предпочитая мелководье и берега, покрытые густой растительностью.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Ондатра поселилась практически в центре Минска. Она облюбовала один из прудов Слепянской водной системы, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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