ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Проблемы развития региональных СМИ в цифровую эпоху обсудят на журфаке БГУ

29.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Проблемы развития региональных СМИ в цифровую эпоху обсудят на журфаке БГУ

Республиканская научно-практическая конференция «Региональные СМИ Республики Беларусь в цифровую эпоху: от локальной проблематики к обеспечению информационной безопасности государства» пройдет 5 мая на факультете журналистики БГУ в режиме онлайн. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

В конференции примут участие представители редакций региональных СМИ, учреждений образования, которые готовят журналистские кадры. Во время форума планируется обсудить практические вопросы деятельности современных региональных СМИ. В частности, запланирована работа шести секций: «Региональная пресса Беларуси в условиях адаптации к цифровой медиасреде», «Проблемы и перспективы регионального радио и телевидения», «Медиакоммуникация региональных брендов», «Белорусская региональная пресса: от презентации культуры к созданию культурного образа издания», «Городская цифровая медиасреда: инициативы и проекты» и «Эффективный медиатекст в цифровую эпоху: практика создания и анализа».

Дискуссионные площадки будут организованы на платформе Zoom. Подробная информация о конференции будет представлена на сайте факультета журналистики journ.bsu.by.

Организаторами форума выступают Министерство информации, факультет журналистики БГУ, управления идеологической работы областных исполнительных комитетов. 

https://www.belta.by/

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Республиканская научно-практическая конференция «Региональные СМИ Республики Беларусь в цифровую эпоху: от локальной проблематики к обеспечению информационной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Доллар обвалился до минимума за 43 дня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
29.04.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика