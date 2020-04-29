Проблемы развития региональных СМИ в цифровую эпоху обсудят на журфаке БГУ

Источник материала: Вороновская газета





Республиканская научно-практическая конференция «Региональные СМИ Республики Беларусь в цифровую эпоху: от локальной проблематики к обеспечению информационной безопасности государства» пройдет 5 мая на факультете журналистики БГУ в режиме онлайн. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

В конференции примут участие представители редакций региональных СМИ, учреждений образования, которые готовят журналистские кадры. Во время форума планируется обсудить практические вопросы деятельности современных региональных СМИ. В частности, запланирована работа шести секций: «Региональная пресса Беларуси в условиях адаптации к цифровой медиасреде», «Проблемы и перспективы регионального радио и телевидения», «Медиакоммуникация региональных брендов», «Белорусская региональная пресса: от презентации культуры к созданию культурного образа издания», «Городская цифровая медиасреда: инициативы и проекты» и «Эффективный медиатекст в цифровую эпоху: практика создания и анализа».

Дискуссионные площадки будут организованы на платформе Zoom. Подробная информация о конференции будет представлена на сайте факультета журналистики journ.bsu.by.

Организаторами форума выступают Министерство информации, факультет журналистики БГУ, управления идеологической работы областных исполнительных комитетов.

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