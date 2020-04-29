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Дожди, заморозки и до +24 градусов. Какой будет погода в Беларуси на неделе

29.04.2020 14:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси к концу недели станет теплее. Пока погода соответствует климатической норме, но она достаточно неустойчива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Дожди, заморозки и до +24 градусов. Какой будет погода в Беларуси на неделе

Если по югу – дожди и грозы, то по северу – весенняя прохлада с сохранением ночных заморозков. Кратковременные осадки будут сохраняться и в ближайшие дни.

Уже больше похоже на нормальную весну. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Дожди, заморозки и до +24 градусов. Какой будет погода в Беларуси на неделе

В субботу и воскресенье – намёк на лето. По юго-востоку Беларуси ожидается до +24 градусов. И уже 29 апреля в Брестской области и Могилёве объявили о завершении отопительного сезона.

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Новости Беларуси. В Беларуси к концу недели станет теплее. Пока погода соответствует климатической норме, но она достаточно неустойчива, сообщили в программе...
 
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