Главреда «Эха Москвы» обвинили в домогательствах

Источник материала: Tut.by

Главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова обвинили в домогательствах. Это сделала бывший пресс-секретарь Навального Анна Ведута. Сам случай произошел еще в 2012 году, но девушка рассказала о нем только сейчас, сообщает Русская служба Би-би-си.



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В 2012 году Венедиктов пригласил Ведуту на ужин. «Собралась большая компания: были ведущие „Эха“ Таня Фельгенгауэр и Оксана Чиж, которых я знала, были люди, с которыми я знакома не была, — рассказывает Ведута Би-би-си. — То есть меня звали на ужин в компании, а не на личную встречу, которую можно было бы даже теоретически воспринять как романтическую. Кроме того, я тогда была девушкой главреда сайта „Эха“ Андрея Ходорченкова, об этом все знали».

После ужина Венедиктов, говорит Анна, предложил: «Девочки, давайте я вас развезу». Время позднее, метро не работает, на такси денег впритык. В общем, почему нет". В машину вместе с ней сели Фельгенгауэр и Чиж. «Таню высадили первой, вместе с ней вышла Оксана. Остались я, Алексей Алексеевич и водитель», — рассказала Ведута.

По словам Ведуты, она сидела рядом с Венедиктовым на заднем сиденье и в какой-то момент почувствовала, как он придвинулся, обнял ее и начал трогать за колени, поднимаясь выше. «Я вжималась в кресло, уползала, говорила: «Не надо», — рассказывает Ведута.

Когда они доехали до ее дома, Анна, по ее словам, «пулей вылетела из машины», но Венедиктов решил ее проводить. «Я отнекивалась, он настойчиво повторял, что так безопаснее. Перед дверью он спросил, есть ли кто-то дома, и попытался поцеловать», — вспоминает Анна сейчас. Она говорит, что ответила Венедиктову, что дома мама, потом «забежала в квартиру и час сидела на полу в ванной, уставившись в стену».

Венедиктов отрицает, что описанная Анной история — правда. Главред «Эха» уверяет, что «не переходил с Анной Ведутой никаких границ».

Анна об этом рассказала впервые. «Мне было очень стыдно: согласилась прийти на ужин, сама, значит, и виновата в случившемся», — говорит Ведута. Кроме стыда, добавляет она, был и страх: «Если ты пресс-секретарь оппозиционного политика, у тебя не так много каналов, чтобы ссориться еще и с «Эхом Москвы». Мне очень не хотелось, чтобы моя глупость негативно сказалась на отношениях Навального и «Эха».

Ведута говорит, что тогда решила никому не рассказывать. «В конце концов ничего фатального не произошло. Силой он не настаивал, «нет» все же услышал, хотя сильно не с первого раза», — объясняет она. После этого, по словам Анны, она старалась «не встречаться с Венедиктовым наедине вечером, а если других вариантов не было, следила, чтобы на встрече был кто-то еще».