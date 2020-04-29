ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Главреда «Эха Москвы» обвинили в домогательствах

29.04.2020 14:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова обвинили в домогательствах. Это сделала бывший пресс-секретарь Навального Анна Ведута. Сам случай произошел еще в 2012 году, но девушка рассказала о нем только сейчас, сообщает Русская служба Би-би-си.


Кадр TUT.BY

В 2012 году Венедиктов пригласил Ведуту на ужин. «Собралась большая компания: были ведущие „Эха“ Таня Фельгенгауэр и Оксана Чиж, которых я знала, были люди, с которыми я знакома не была, — рассказывает Ведута Би-би-си. — То есть меня звали на ужин в компании, а не на личную встречу, которую можно было бы даже теоретически воспринять как романтическую. Кроме того, я тогда была девушкой главреда сайта „Эха“ Андрея Ходорченкова, об этом все знали».

После ужина Венедиктов, говорит Анна, предложил: «Девочки, давайте я вас развезу». Время позднее, метро не работает, на такси денег впритык. В общем, почему нет". В машину вместе с ней сели Фельгенгауэр и Чиж. «Таню высадили первой, вместе с ней вышла Оксана. Остались я, Алексей Алексеевич и водитель», — рассказала Ведута.

По словам Ведуты, она сидела рядом с Венедиктовым на заднем сиденье и в какой-то момент почувствовала, как он придвинулся, обнял ее и начал трогать за колени, поднимаясь выше. «Я вжималась в кресло, уползала, говорила: «Не надо», — рассказывает Ведута.

Когда они доехали до ее дома, Анна, по ее словам, «пулей вылетела из машины», но Венедиктов решил ее проводить. «Я отнекивалась, он настойчиво повторял, что так безопаснее. Перед дверью он спросил, есть ли кто-то дома, и попытался поцеловать», — вспоминает Анна сейчас. Она говорит, что ответила Венедиктову, что дома мама, потом «забежала в квартиру и час сидела на полу в ванной, уставившись в стену».

Венедиктов отрицает, что описанная Анной история — правда. Главред «Эха» уверяет, что «не переходил с Анной Ведутой никаких границ».

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Anna Veduta (@annaveduta) 11 Апр 2020 в 7:24 PDT

Анна об этом рассказала впервые. «Мне было очень стыдно: согласилась прийти на ужин, сама, значит, и виновата в случившемся», — говорит Ведута. Кроме стыда, добавляет она, был и страх: «Если ты пресс-секретарь оппозиционного политика, у тебя не так много каналов, чтобы ссориться еще и с «Эхом Москвы». Мне очень не хотелось, чтобы моя глупость негативно сказалась на отношениях Навального и «Эха».

Ведута говорит, что тогда решила никому не рассказывать. «В конце концов ничего фатального не произошло. Силой он не настаивал, «нет» все же услышал, хотя сильно не с первого раза», — объясняет она. После этого, по словам Анны, она старалась «не встречаться с Венедиктовым наедине вечером, а если других вариантов не было, следила, чтобы на встрече был кто-то еще».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Проблемы развития региональных СМИ в цифровую эпоху обсудят на журфаке БГУ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
29.04.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика