Источник материала: Myfin

​БПС-Сбербанк перешел на новый процессинг и возобновляет выпуск карт

«Переход на новый процессинг прошел успешно и без неожиданностей. Нам потребовался всего один год для того, чтобы внедритьновый процессинговый центр, включая построение инфраструктуры, сертификации в платежных системах и интеграции с системами банка», – отметил председатель правления БПС-Сбербанка Игорь Меркулов.



Смена процессинга была «бесшовной». Это значит, что владельцам карточек не пришлось что-либо делать для «миграции» – все данные перенесены автоматически. Карточки были временно недоступны только в ночь на 27 апреля, о чем банк предупреждал заранее. При этом БПС-Сбербанк вернется к выдаче карточек, в том числе с доставкой на дом, в ближайший рабочий день – 29 апреля.

«Ситуация с распространением вирусной инфекции внесла свои корректировки: в апреле подготовка к переходу шла в удаленном режиме. Однако данное обстоятельство не повлияло на точность и качество наших действий. Миграцию мы изначально решили делать в мягком, бесшовном режиме и досконально смоделировали каждый процесс. Основные усилия были направлены на то, чтобы не создавать неудобства для владельцев карточек. Сейчас мы в полном объеме возобновляем выдачу новых карт на базе собственного центра, что позволит существенно повысить качество обслуживания», – пояснил Chief Technology Manager (CTO) БПС-Сбербанка Дмитрий Подольский.

Новый процессинговый центр обладает практически неограниченными возможностями, как по объемам, так и по скорости обслуживания и выпуску карточек. Теперь БПС-Сбербанк может в короткие сроки внедрять и запускать инновационные решения, в том числе эксклюзивные для рынка. Уже на текущем этапе в новом процессинге «зашит» ряд дополнительных сервисов для клиентов, которые будут презентованы в ближайшее время.

«Сейчас мы выступаем технологическим лидером финансовой сферы Беларуси и недавно были названы самым инновационным банком страны. Новый процессинговый центр, а также новая Единая фронтальная система, которую мы заканчиваем внедрять в ближайшие дни, позволят развиваться еще эффективнее. Это касается скорости и качества обслуживания, сервисов и технологий для наших клиентов», – отметил Дмитрий Подольский.