Организация «За свой город» начинает сбор подписей. Хотят, чтобы власти рассказали всё

Источник материала: Виртуальный Брест

Организация «За свой город» начинает сбор подписей за публикацию на сайтах государственных органов власти полной, достоверной и своевременной информации о санитарно-эпидемиологической обстановке в Брестской области связанной с эпидемией заболеваний COVID-19.





В своем обращении представители общественности отмечают, что 8 апреля 2020 на сайте Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья единственный раз была размещена информация о количестве пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Брестской области. Опубликованные данные расходились в 9 (!) раз со статистикой по региону, предоставленной Министерством здравоохранения на этот день. Этот факт вызвал много вопросов у общественности, однако официальных разъяснений такому расхождению так и не последовало.

С 8 апреля информация о количестве заболевших с диагнозом COVID-19 в Брестской области не публикуется на порталах государственных органов. Более того, с сайта Брестского областного ЦГЭиОЗ исчезла вышеуказанная информация с данными за 8 апреля.

«На примере ситуации с распространением COVID-19 мы видим, что действия (бездействия) власти грубо нарушают Конституцию РБ, Гражданский кодекс, Закон РБ «Об охране окружающей среды», Закон РБ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Мы считаем, что замалчивание проблемы всегда ведет к ее усугублению, ведь в данном случае речь идет о жизни и здоровье людей!» - комментирует ситуацию руководитель организации «За свой город» Игорь Масловский.

Инициаторы обращения ссылаются на Конституцию и законодательство Республики Беларусь, в соответствии с которыми гражданам страны гарантировано право на:

- благоприятную среду обитания;

- предупреждение причинения вреда жизни и здоровью;

- возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью в результате нарушения организациями и физическими лицами законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- получение полной, достоверной и своевременной информации о санитарно-эпидемиологической обстановке, состоянии среды обитания человека.

«В связи с вышеизложенным, мы требуем:

1. Ежедневно публиковать на сайтах государственных органов власти полную, достоверную и своевременную информацию о санитарно-эпидемиологической обстановке в Брестской области связанную с эпидемией заболеваний COVID-19, которая включает:

- общее количество заболевших с указанием половозрастной структуры;

- количество заболевших в каждом районе и населенном пункте с указанием половозрастной структуры;

- количество смертных исходов среди заболевших COVID-19 и кому поставлен диагноз "пневмония" с указанием географии и половозрастной структуры.

2. Принять местными органами власти надлежащие меры по профилактике распространения эпидемии заболеваний COVID-19 в Брестской области» - излагает требования руководитель аналитического центра организации «За свой город», руководитель городской организации БСДП Анна Канюс.

«Мы уверены, выполнение этих двух условий будет содействовать сохранению жизни и здоровья людей, реализации конституционных прав граждан и препятствовать порождению паники и слухов в регионе», - добавляет Игорь Масловский.

Коллективное обращение будет направлено в Брестский областной исполнительный комитет, Брестский областной ЦГЭиОЗ и Прокуратуру Брестской области.

Подписать обращение можно по ссылке

Пресс-служба организации «За свой город»