|
НХЛ продлила соглашение со многими европейскими федерациями: белорусская – в их числе
Источник материала: ОНТ
Национальная хоккейная лига продлила на один год трансферные соглашения со многими европейскими федерациями.
В том числе и белорусской. Это значит, что НХЛ будет платить клубам, указанных лиг компенсацию за переезд их хоккеистов в Северную Америку. Также соглашение распространяется на игроков из Латвии, Австрии, Великобритании, Франции, а также ряда ведущих европейских хоккейных стран.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальная хоккейная лига продлила на один год трансферные соглашения со многими европейскими федерациями. В том числе и белорусской. Это значит, что НХЛ будет...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)