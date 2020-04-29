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НХЛ продлила соглашение со многими европейскими федерациями: белорусская – в их числе

29.04.2020 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

НХЛ продлила соглашение со многими европейскими федерациями: белорусская – в их числе

Национальная хоккейная лига продлила на один год трансферные соглашения со многими европейскими федерациями.

В том числе и белорусской. Это значит, что НХЛ будет платить клубам, указанных лиг компенсацию за переезд их хоккеистов в Северную Америку. Также соглашение распространяется на игроков из Латвии, Австрии, Великобритании, Франции, а также ряда ведущих европейских хоккейных стран.

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Национальная хоккейная лига продлила на один год трансферные соглашения со многими европейскими федерациями. В том числе и белорусской. Это значит, что НХЛ будет...
 
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