Важен каждый стежок

Общие сложности объединяют людей безо всяких распоряжений и поручений. Подтверждение этому мы получаем ежедневно: волонтеры помогают пожилым людям, неравнодушные граждане оказывают помощь медикам… Работники Молодежного центра «Смородина» также не остались в стороне и присоединились к акции «С заботой к врачам».





«Три девицы под окном…» – эти строки классика первыми пришли в голову, когда я пришла в центр и увидела директора Елену Нехаенко, арт-директора Наталию Пауэр и специалиста по работе с молодежью центра Марию Еленевич, которые занимались пошивом масок и защитных костюмов. Но обо всем по порядку.

Когда эпидемиологическая ситуация начала ухудшаться, «Миссис Вселенная-2015», посол Доброй воли, уроженка Смолевичей Светлана Статкевич организовала акцию «С заботой к врачам». Светлана сорганизовала неравнодушных людей к пошиву защитных масок и костюмов для медицинских работников Минщины.

– Светлана – ответственный и добрый человек. Она несет свою миссию на высоком уровне и организовывает людей в этом направлении, – отметила директор МЦ «Смородина» Елена Нехаенко. – Когда вирус стал набирать обороты, Светлана Статкевич в социальных сетях стала призывать людей объединиться и помочь медикам.

Арт-директор «Смородины» Наталия Пауэр увидела публикацию Светланы воскресным вечером. Она не стала дожидаться утра и тут же написала, что готова присоединиться к акции и оказать свою помощь в пошиве масок.

– Сначала мы отшили маски, сейчас шьем комбинезоны, – рассказывает Наталия Пауэр. – Самое главное, когда ты этим делом занимаешься, надеешься, что твой вклад, действительно, поможет, что маски, костюмы защитят наших медицинских работников. Это самое главное, для чего мы присоединились к акции.





Наталия принесла в центр свою швейную машинку, Светлана Статкевич поставляет все необходимые материалы, а режиссер «Смородины» Наталья Парамонова занимается раскроем, после чего Светлана развозит полученные выкройки другим волонтерам. Так, по маленькому стежочку, вносится большой вклад в общее дело.

Благодаря акции, организованной Светланой Статкевич, маски и костюмы уже получили учреждения здравоохранения Смолевиччины, других районов области и Минска.

– К акции присоединилось много людей, и мы благодарим Светлану, что она сорганизовала людей для этого большого дела, – отмечает Елена Нехаенко.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.