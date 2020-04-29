Память сердца: белорусский депутат прочла отрывок из фронтового письма – семейной реликвии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

К 75-летию Победы телеканал «МИР» запустил международную акцию «Память сердца». Наши телезрители рассказывают о пути к Победе через семейные реликвии и воспоминания о своих близких, которые в годы Великой Отечественной войны защищали родину на фронте и в тылу.

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Инна Крачек хранит письма с фронта от дедушки своего мужа. Александр Петрович Харуто был участником боев под Кенигсбергом.

«В 1944 году, после освобождения Беларуси, дедушка моего мужа ушел на фронт, оставив дома жену и двоих детей. «Добрый день, дорогая жена и также маленькие детки. Шлю я вам свой горячий привет и сообщаю, что пока жив и здоров». Александр Петрович участвовал в боях под Кенигсбергом, он был первым номером пулеметного расчета. До Великой Победы он не дожил четыре месяца. Наша задача – передавать память из поколения в поколение, чтобы ужасы войны никогда не повторились. Очень важно помнить таких героев, как Александр Петрович, благодаря которым мы живем под мирным небом», – сказала Инна Крачек.