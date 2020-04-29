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Большой театр Беларуси проведёт онлайн-трансляцию балета «Витовт»

29.04.2020 15:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 29 апреля профессионалы и любители танцевального искусства всего мира отмечают Международный день танца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По случаю праздника Большой театр Беларуси подготовил подарок всем поклонникам балета. 

Большой театр Беларуси проведёт онлайн-трансляцию балета «Витовт»

Коллектив театра проведёт онлайн-трансляцию известной постановки «Витовт», за которую был удостоен премии Президента Беларуси «За духовное возрождение».

Большой театр Беларуси проведёт онлайн-трансляцию балета «Витовт»

В её основе – пьеса Алексея Дударева, однако балетная интерпретация соединила в себе не только исторические факты, но и ярких колоритных персонажей. В двухчасовой постановке авторы сумели отобразить почти четыре десятилетия властвования знаменитого князя Витовта. 

Люди в материале: Алексей Дударев

 
 
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Новости Беларуси. 29 апреля профессионалы и любители танцевального искусства всего мира отмечают Международный день танца, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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