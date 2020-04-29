Нанимателям разрешили переводить сотрудников без их согласия. Минтруда - про новшества на рынке труда

Источник материала: Tut.by

Нанимателя разрешили временно переводить работников без их согласия в другие организации. Это предусмотрено президентским указом приняли первый пакет мер по поддержке экономики и социальной сферы. Этим документом также ввели новшества в изменение существенных условий труда — с одного месяца до одного календарного дня. Это касается в том числе перевода сотрудников на даленную работу или изменения рабочего графика. В Минтруда пояснили, что изменилось для нанимателей и работников с появлением нового президентского указа.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Что изменили президентским указом

Нанимателям разрешили изменять существенные условия труда работника из-за неблагоприятного воздействия эпидемиологической ситуации на работу организации. Работодатель в таком случае должен предупредить работника письменно

не позже чем за 1 календарный день. Это новшество не касается уменьшения размера оплаты труда, здесь будет работать прежняя схема — по истечении месячного срока предупреждения.

Работодатель также сможет временно переводить сотрудника в другую организацию (в том числе в другое структурное подразделение) из-за производственной необходимости из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, которая сказывается на деятельности организации. Переводить работника на срок до трех месяцев можно также для замещения отсутствующего специалиста.

При этом согласие работника не требуется. По соглашению сторон срок перевода могут увеличить (максимальный период не прописан). «Оплата труда при временном переводе производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе», — уточняют в Минтруда.

Минтруда — про перевод работников на удаленку и перенос рабочего времени

В Минтруда уточняют, что изменение существенных условий труда регулирует статья 32 Трудового кодекса, и уточняют, как могут поступать наниматели, учитывая президентский указ № 143.

— С учетом норм указа наниматель может изменить работнику существенные условия труда, в том числе установить дистанционную работу (работу на дому), изменить режим рабочего времени, включая установление неполного, гибкого рабочего времени, разделение рабочего дня на части, изменение начала и окончания рабочего дня (смены), времени обеденного и других перерывов, рабочих и выходных дней, введение суммированного учета рабочего времени и др., уведомив его письменно об этом не позднее чем за один календарный день, — поясняют в Минтруда.

Указ меняет срок уведомления работника об изменении существенных условий труда с одного месяца до одного календарного дня. Наниматель должен уведомить сотрудника письменно, при этом обосновать причины неблагоприятного воздействия эпидемиологической ситуации на деятельность компании. Работодатель должен указать, какие условия труда или трудового договора (контракта) будут изменены.

Наниматель также должен разъяснить последствия отказа работника от продолжения работы из-за изменения существенных условий труда. В таком случае предусмотрено увольнения (пункт 5 части второй статьи 35 Трудового кодекса) с выплатой выходного пособия — двухнедельного среднего или одного месячного заработка.

Срок уведомления об изменении существенных условий труда начинает исчисляться со следующего дня после вручения (ознакомления) работнику письменного уведомления, уточняют в Минтруда.

К примеру, наниматель 29 апреля письменно уведомил работника об изменении существенных условий труда. Срока уведомления (один календарный день) в таком случае истекает 30 апреля. «Существенные условия работнику могут быть изменены 1 мая», — поясняют в Минтруда. Но с учетом того, что 1 мая — праздничный нерабочий день, а 2 и 3 мая — выходные, то «для работников с пятидневной рабочей неделей изменение существенных условий труда работнику возможно не ранее 4 мая с его письменного согласия».

Президентский указ № 143 действует с 26 апреля и до особого решения главы государства.