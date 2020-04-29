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Минские экологи: на фоне соседних столиц у нас хороший показатель по качеству атмосферного воздуха
Источник материала: СТВ
В студии программы
Какова экологическая ситуация в Минске на фоне мировых столиц?
Светлана Костян, начальник отдела Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
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В студии программы «Большой город» – начальник отдела Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Светлана Костян и начальник...
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