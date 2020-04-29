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Женские хитрости, которые использует Кейт Миддлтон для безупречного стиля

29.04.2020 15:16 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Женские хитрости, которые использует Кейт Миддлтон для безупречного стиля

38-летняя Кейт Миддлтон ради своего безупречного стиля никогда не носит кружевное нижнее бельё. Для того, чтобы оставаться всегда элегантной, герцогиня использует маленькие женские хитрости. Об этом сообщает The Sun.

О тайне супруги принца Уильяма рассказал эксперт по королевскому этикету Мика Мейер. По её словам, Миддлтон никогда не позволяет себе даже мелких оплошностей в виде лямок или выделяющихся линий нижнего белья, которые заметны из-под одежды.

Оказалось, секретный элемент безупречного стиля Кейт - бесшовное бельё телесного цвета, поскольку его просто невозможно разглядеть под платьем. Также одним из вариантов является необычный лиф, который иногда просто вшивается в одежду.

Миддлтон также надевает гладкое боди без бретелек с низом в виде шорт. Помимо этого, в подол юбок королевской особы всегда вшиваются небольшие утяжелители. Это помогает избежать неловких моментов при порывах ветра.

По словам эксперта, к данным уловкам женщинам стоит прибегать, если они хотят обратить внимание публики на красивую одежду, а не на бельё под ней. Поскольку просвечивающее через платье нижнее бельё может отнять весь женский шарм. 

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38-летняя Кейт Миддлтон ради своего безупречного стиля никогда не носит кружевное нижнее бельё. Для того, чтобы оставаться всегда элегантной, герцогиня использует...
 
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