В музее на Буйничском поле появилась «машина-амфибия»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мемориальный комплекс Буйничское поле под Могилёвом пополнился новым экспонатом к празднику Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инженерно-разведывательная машина – подарок от 188-й гвардейской инженерной бригады.





14 часов сложного боя и психическая атака немцев. Битва на Буйничском поле

Её вес – 17 тонн. За способность передвигаться даже под водой военные нарекли её «машина-амфибия». При обнаружении мины в подводном грунте она автоматически останавливается. После этого к обезвреживанию приступал специальный расчет. Эту технику сняли с вооружения лишь в 2014 году.





Валерий Журавлёв, командир 188 гвардейской инженерной бригады:

В ней совмещены все качества воинов-сапёров. Воины инженерных войск – это сплав науки и отваги, закалённые в боях по защите и освобождению нашей родины. Акция приурочена связать память прошлого и настоящего, увековечить и отдать дань уважения тем воинам, которые пали при защите нашего государства.













На протяжении 10 месяцев собирали со всех уголков области. Землю с воинских захоронений Могилёвской области передали в Минск

В музее под открытым небом на Буйничском поле это уже 11-й экспонат. Здесь увековечена техника военных лет: боевая машина десанта, зенитка, гаубица и советский танк ИС-2.