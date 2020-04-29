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Помимо «договорняка» белорусских хоккеистов обвиняют в распространении порнографии

29.04.2020 15:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В суде Московского района города Минска начался суд на хоккеистами «Динамо-Молодечно». Оказалось, помимо участия в «договорняке» их обвиняют и в распространении порнографии.


Фото: pressball.by

Все четверо обвиняемых (Алексей Иванов, Сергей Шелег, Никита Устиненко и Александр Сырей) распространяли в чатах из нескольких десятков человек ролики порнографического содержания. Это стало известно после исследования техники обвиняемых.

Команда из Молодечно 12 ноября уступила одному из аутсайдеров чемпионата 5:6, ведя по ходу игры 5:1.

В ходе расследования выяснилось, что хоккеисты команды Сергей Шелег, Алексей Иванов и Вячеслав Лисичкин согласились проиграть в этой встрече и вовлекли в «дело» Станислава Кучкина, Павла Боярчука и Александра Сырея. Позже с подачи Сырея к шестерке добавился и Никита Устиненко. За это им обещалось на всех от 7 до 15 тысяч долларов.

Федерация привлекла к расследованию правоохранительные органы. В итоге дело в отношении Иванова, Устиненко, Сырея и Шелега было передано на рассмотрение в прокуратуру.

 
Теги: Минск
 
 
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В суде Московского района города Минска начался суд на хоккеистами «Динамо-Молодечно». Оказалось, помимо участия в «договорняке» их обвиняют и в распространении...
 
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