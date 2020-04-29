Восемь важных вопросов про тестостерон, ответы на которые стоит знать не только мужчинам

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Тестостерон — половой гормон, который часто называют «мужским», хотя он вырабатывается и у женщин (правда, в гораздо меньших количествах). От отвечает за ряд важнейших функций половой системы, а его переизбыток или дефицит может влиять на изменение жизненно важных функций организма. Врач-эндокринолог 3-й центральной районной клинической поликлиники Минска

Татьяна Савич объясняет, как понять, что с тестостероном не все в порядке.

За что в организме отвечает тестостерон?

Синтезируется этот гормон в яичках у мужчин, яичниках у женщин и надпочечниках (у мужчин и женщин). У мужчин тестостерон отвечает за формирование половой системы по мужскому типу, развитие вторичных половых признаков (рост, низкий голос, наличие бороды и усов). Также он повышает половое влечение, отвечает за потенцию и сперматогенез, регулирует рост костей и скелета, отвечает за отложение подкожно-жировой клетчатки.

У женщин этот гормон отвечает за распределение подкожно-жировой клетчатки, сексуальное влечение, созревание фолликулов, формирование скелетных мышц. Он отвечает не только за рост мышц, но и за их эластичность (например, мышц тазового дна). От тестостерона у женщин может зависеть увлажненность слизистых и кожи. В какой-то мере блеск в глазах и жажда авантюр тоже зависит от тестостерона.

Что может указывать на проблемы с тестостероном у мужчин?

У мужчин при дефиците гормона может развиваться гипогонадизм (так называемый «мужской климакс»), который характеризуется снижением полового влечения, исчезновением или ослабеванием спонтанных эрекций, поражением мочеполовой системы. Также снижается половое оволосение, появляются приливы, потливость, мышечная слабость, изменчивость настроения, расстройство сна, теряется способность к длительной концентрации внимания. Избыток тестостерона может вылиться в отложение подкожно-жировой клетчатки по женскому типу, увеличение грудной железы, развитие половой дисфункции.

А у женщин?

Избыток тестостерона у женщин может проявляться ростом волос в нетипичных местах, повышенной сальностью желез, регулярным образованием угрей, невынашиванием беременности и пр. На проблемы с тестостероном указывает вирильный синдром, при котором у женщины появляются половые признаки, характерные для мужчин — облысение по мужскому типу, клиторомегалия (патологическое стабильное увеличение наружной части клитора), набор мышечной массы, увеличение либидо.

Дефицит может возникать в период менопаузы и сопровождаться жалобами на приливы, повышенную потливость, сердцебиение, боли в сердце, быструю утомляемость и слабость. Нехватка тестостерона (а вместе с ним чаще всего и эстрогенов) также может сопровождаться сухостью и дряблостью кожи, отсутствием или выпадением волос на теле, слабостью мышц тазового дна, развитием ожирения. Это может наталкивать на мысль, что, кроме дефицита эстрогенов, есть дефицит и тестостерона.

Почему меняется количество тестостерона?

Это может быть связано с мутациями определенных генов либо приобретенными изменениями. Также влиять может и образ жизни, питание. Например, дефицит тестостерона может быть связан с ожирением, злоупотреблением алкоголя, постоянным стрессом, избыточным употреблением "быстрых" углеводов (сладкое), малым употреблением полезных жиров (тестостерон синтезируется из холестерина, и часто для его повышения рекомендуют коррекцию питания, в котором должны быть полезные жиры, белок, много овощей).



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Что делать с повышенным содержанием тестостерона?

При избытке любого гормона необходимо максимально тщательно собирать анамнез и разбираться с врачом-эндокринологом или андрологом в причинах.

Избыток тестостерона у мужчин часто проявляется в детстве, и он связан с мутациями генов. Если он наблюдается у взрослых мужчин, то причиной может быть опухоль (яичка, надпочечника, гипофиза) — ее очень важно вовремя обнаружить. Основной метод лечения в таком случае — ее удаление хирургическим, лучевым и другими методами. Если по какой-то причине опухоль нельзя удалить либо причина переизбытка другая, то врач регулирует его с помощью препаратов, которые либо снижают синтез тестостерона, либо снижают чувствительность рецепторов к тестостерону, либо вмешиваются в непосредственный метаболизм тестостерона.

Возникать переизбыток может из-за неконтролируемого приема препаратов с тестостероном, например, для наращивания мышечной массы спортсменами либо для регулирования половой функции. В этом случае нужно либо наладить прием, либо исключить принятие препаратов.

У женщин избыток тестостерона тоже может быть связан с опухолью (яичников, надпочечника, гипофиза), часто он связан с поликистозом яичников, при котором наблюдается нарушение менструального цикла и гиперандрогения (повышенный уровень андрогенов в крови). Бывают и бытовые случаи: например, партнер использует гели с тестостероном без соблюдения определенных правил, после контакта с мужчиной у женщины может наблюдаться избыток уровня тестостерона. Чтобы снизить избыток тестостерона, женщине в зависимости от причины эндокринолог или гинеколог может назначить комбинированные оральные контрацептивы, глюкокортикоиды и пр.

Почему тестостерона может быть мало?

У мужчин дефицит гормона может быть связан с возрастным гипогонадизмом, при этом тут важны не только жалобы человека, но и лабораторные подтверждения. В зависимости от причины врач может назначить заместительную терапию в виде инъекций либо гелей и пластырей, содержащих тестостерон, чтобы, например, избежать определенных пиков в день его поступления.

А одна из причин дефицита тестостерона у женщин — возрастная менопауза. Так как женщина не нуждается в больших количествах гормона, ей могут назначить комбинированные оральные контрацептивы, гелевые формы и пластыри с тестостероном.

Также на дефицит гормона влияет образ жизни, поэтому повысить тестостерон помогают, кроме терапии, питание, регулярные занятия спортом, регулярный секс.

Как проверить уровень тестостерона?

Нужно сдать анализ крови из вены натощак (перерыв между приемом пищи и анализом должен быть примерно 8−10 часов). Накануне нужно исключить физические нагрузки, курение, употребление спиртного. Женщине предпочтительно сдавать анализ на тестостерон на 3−6 день менструального цикла.

Норма расценивается врачом в зависимости от возраста пациента и других показателей. Но общепринятой считается для молодого мужчины (от 18 лет) более 12 нмоль/л, для мужчины старше 50 лет — от 8 нмоль/л. Для женщин общий тестостерон менее 2,5 нмоль/л расценивается как вариант нормы.

Нужно обращать внимание на референс, который предлагает конкретная лаборатория, и оценивать цифру в анализе в сочетании с жалобами либо диагнозом, который есть у пациента.

Можно ли самому себе прописать тестостерон?

Однозначно нет. Прием любых гормонов должен назначать врач. Система, которая отвечает за выработку тестостерона и его регуляцию, достаточно нежная, поэтому даже заместительная терапия не всегда приносит нужный эффект: она должна назначаться только по показаниям и должна быть в комплексе с коррекцией образа жизни, питания и отказа от вредных привычек. Нужно соблюдать дозировку тестостерона, так как его избыток, полученный извне, может либо полностью отключить свой собственный эндогенный синтез тестостерона, либо этот избыток может пойти на синтез эстрогенов — как результат, пациент получит совершенно иной эффект.

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