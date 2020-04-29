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Минобразования о распределении: «Ничего не мешает ни законодательно, ни технологически организовывать его онлайн»
Источник материала: СТВ
Что может измениться в образовательном процессе в Беларуси в 2020 году, обсуждали во время съёмок программы
Сергей Касперович, начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:
То есть к чему я веду разговор: речь о том, что все те процессы, которые можно перевести в удалённый формат, мы максимально переводим. И эти процессы осуществляются эффективно, в полной мере в соответствии с законодательством. Но есть процессы, которые сегодня перевести в этот формат невозможно. Я приведу пример, отклонюсь от аттестации. Сам образовательный процесс: лабораторное занятие с использованием оборудования, практики, которые проходят. Особенно здесь показателен уровень профтехобразования, среднего специального – они проходят на предприятиях, и непосредственно нужно выполнять работу руками, где-то включая свои знания, и так далее. Это всё идёт в обычном формате. Да, определённые отклонения происходят, когда, например, предположим, организация отказалась принять на практику в силу своих каких-то регламентов. Мы выстраиваем процесс таким образом, чтобы практику провести в другом месте либо даже в учреждении образования. Такие возможности есть. Лабораторное занятие – опять же, казалось бы, сегодня студенты по большей части с помощью ИКТ-технологий получают образовательный контент. Что с лабораторными? Мы стараемся выстраивать график так, чтобы студенты, которые обучаются по таким специальностям, приходили в учреждение образования по, скажем так, упрощённому расписанию на лабораторные в конкретный день, в несколько дней, в малых группах. Аналогичные подходы реализуются и при проведении отдельных практических занятий. В то же время, когда теоретическое обучение переносится, действительно, онлайн в полном объёме.
Также эксперты обсудили:
– будут ли смещать сроки ЦТ и вступительной кампании, в целом
– нужно ли меньше платить, если образование дистанционное
– возможна ли аттестация по результатам трёх четвертей
– доплатят ли учителям, которые работают и с учениками в классе, и с теми, кто учится дистанционно
Смотрите 29 апреля в 20.30 на СТВ.
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Минобразования о распределении: «Ничего не мешает ни законодательно, ни технологически организовывать его онлайн»
Что может измениться в образовательном процессе в Беларуси в 2020 году, обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира». Как сейчас ставить оценки в школах?...
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