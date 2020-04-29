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Минобразования о распределении: «Ничего не мешает ни законодательно, ни технологически организовывать его онлайн»

29.04.2020 16:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Что может измениться в образовательном процессе в Беларуси в 2020 году, обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

Как сейчас ставить оценки в школах? Минобразования: «Рекомендации будут направлены в самое ближайшее время»

Минобразования о распределении: «Ничего не мешает ни законодательно, ни технологически организовывать его онлайн»

Сергей Касперович, начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:
Я хотел бы рассказать про профессиональное образование: высшее, среднее специальное и профтех. Здесь, если мы говорим об аттестации, как текущей, так и итоговой, да, есть однозначное видение необходимости личного участия непосредственно в аудитории.

Опять же, если говорить об отдельных этапах процесса обучения, например, распределение выпускников – как завершающий этап, вот здесь ничего не мешает ни законодательно, ни технологически в необходимых случаях организовывать его в формате онлайн. Когда выпускники, соответственно, по графику выходят на связь с комиссией, которая дислоцируется, предположим, в учреждении образования, туда же на такую же связь удалённую выходят представители заказчиков кадров, работодатели, и процессу распределения ничего не мешает осуществляться.

То есть к чему я веду разговор: речь о том, что все те процессы, которые можно перевести в удалённый формат, мы максимально переводим. И эти процессы осуществляются эффективно, в полной мере в соответствии с законодательством. Но есть процессы, которые сегодня перевести в этот формат невозможно. Я приведу пример, отклонюсь от аттестации. Сам образовательный процесс: лабораторное занятие с использованием оборудования, практики, которые проходят. Особенно здесь показателен уровень профтехобразования, среднего специального – они проходят на предприятиях, и непосредственно нужно выполнять работу руками, где-то включая свои знания, и так далее. Это всё идёт в обычном формате. Да, определённые отклонения происходят, когда, например, предположим, организация отказалась принять на практику в силу своих каких-то регламентов. Мы выстраиваем процесс таким образом, чтобы практику провести в другом месте либо даже в учреждении образования. Такие возможности есть. Лабораторное занятие – опять же, казалось бы, сегодня студенты по большей части с помощью ИКТ-технологий получают образовательный контент. Что с лабораторными? Мы стараемся выстраивать график так, чтобы студенты, которые обучаются по таким специальностям, приходили в учреждение образования по, скажем так, упрощённому расписанию на лабораторные в конкретный день, в несколько дней, в малых группах. Аналогичные подходы реализуются и при проведении отдельных практических занятий. В то же время, когда теоретическое обучение переносится, действительно, онлайн в полном объёме.

Также эксперты обсудили: 

– будут ли смещать сроки ЦТ и вступительной кампании, в целом     

– нужно ли меньше платить, если образование дистанционное

– возможна ли аттестация по результатам трёх четвертей

– доплатят ли учителям, которые работают и с учениками в классе, и с теми, кто учится дистанционно

Смотрите 29 апреля в 20.30 на СТВ.

Люди в материале: Сергей Касперович

 
 
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Что может измениться в образовательном процессе в Беларуси в 2020 году, обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира». Как сейчас ставить оценки в школах?...
 
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