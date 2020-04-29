В Канаде зафиксирован сильнейший за 100 лет паводок

Источник материала: СТВ

Новости Канады. Около 12 тысяч человек в канадской провинции Альберта были вынуждены покинуть свои дома из-за сильнейшего паводка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Больше всего из-за разлива местных рек пострадал город Форт-МакМюррей. Накануне сотрудники экстренных служб провели порядка 200 спасательных операций по эвакуации граждан.









За последнее столетие это самое масштабное половодье, зафиксированное в регионе.