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В Канаде зафиксирован сильнейший за 100 лет паводок

29.04.2020 16:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Канады. Около 12 тысяч человек в канадской провинции Альберта были вынуждены покинуть свои дома из-за сильнейшего паводка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Канаде зафиксирован сильнейший за 100 лет паводок

Больше всего из-за разлива местных рек пострадал город Форт-МакМюррей. Накануне сотрудники экстренных служб провели порядка 200 спасательных операций по эвакуации граждан.

В Канаде зафиксирован сильнейший за 100 лет паводок

В Канаде зафиксирован сильнейший за 100 лет паводок

За последнее столетие это самое масштабное половодье, зафиксированное в регионе.

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Новости Канады. Около 12 тысяч человек в канадской провинции Альберта были вынуждены покинуть свои дома из-за сильнейшего паводка, сообщили в программе Новости «24...
 
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