7 вещей, которые будут носить все модницы летом-2020

Источник материала: ОНТ

Для того, чтобы встретить лето во всеоружии, необходимо готовиться к сезону ещё заранее. Мы подготовили для вас 7 вещей, которые будут носить все модницы в сезоне лето-2020.

1. Костюм с шортами + кроссовки

Пробуйте смело выходить за рамки. Сочетайте костюмы вместе с шортами и кроссовками в одном образе. Главное преимущество такого комплекта в том, что вы можете легко пойти в нём сначала в офис, а потом на прогулку. Даже можно не переодеваться. Для того, чтобы вещи хорошо смотрелись вместе, выбирайте костюм современного кроя и в размере оверсайз.





2. Яркий цвет+пышные рукава

На вечер, свидание или встречу с подругами надевайте яркое платье с пышными рукавами. Два тренда в одном не оставят вас без внимания. Для того чтобы не перестараться, завершите образ лаконичными босоножками на среднем каблуке.





3. Деним тотал-лук

Лето – отличное время для того, чтобы достать из шкафа свою джинсовую юбку. При этом совсем неважно, какой она длины. В моде модели как мини, так и макси. В качестве верха выбирайте лёгкую рубашку или куртку из денима. Можно надевать её прямо на голое тело и слегка заправлять край за пояс юбки. Так образ получится более расслабленным.





4. Белый фон

Белая база и яркие детали – отличный способ, чтобы составить сдержанный, но при этом яркий образ. Белое платье послужит отличным фоном для модных идей. Включайте свою фантазию. Вы можете дополнить платье аксессуарами в одном оттенке или сыграть на контрасте, сочетая необычные оттенки.





5. Комбинезон + каблуки

С ним довольно легко. Ведь вам не придётся ломать голову и подбирать подходящие друг к другу верх и низ. Просто дополните комбинезон деталями по вкусу. Модель хороша тем, что она достаточно свободно сидит на фигуре и не ограничивает движения тела. В ней вы будете чувствовать себя максимально комфортно, а главное – уверенно.





6. Акцент на живот

В новом сезоне у вас снова появится возможность показать окружающим свой пресс, над которым вы всю зиму усердно трудились. Летом-2020 в моде снова короткие топы. Сочетайте их с брюками, юбками и джинсами с высокой посадкой. При этом длина топа должна быть такой, чтобы открытым оставался только небольшой участок тела. Данный приём поможет подчеркнуть талию, не нарушая пропорции.





7. Пастельный монохром

Вещи пастельных оттенков станут яркой базой для ваших летних нарядов. Выбирайте весной и летом монохромные наряды — голубой, розовый, персиковый, лиловый или мятный. Составляйте нежный и романтичный лук.







