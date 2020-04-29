Исследователи сделали новые открытия о картине «Девушка с жемчужной сережкой»

Источник материала: ОНТ

Стали известны результаты большого исследования картины «Девушка с жемчужной сережкой», написанной в 1665 году нидерландским художником Яном Вермеером, сообщает The Guardian.

По данным источника, ученые из галереи Маурицхёйс (Голландия) раскрыли несколько секретов одного из самых известных полотен на планете.

Реставраторы тщательно изучили портрет и сделали два крупнейших открытия. В частности, эксперты обнаружили ресницы у девушки и складки зеленой ткани на заднем плане (ранее считалось, что там изображен просто темный фон).

Благодаря этим открытиям ученые сделали вывод, что на картине запечатлен реальный человек. Ранее ученые полагали, что у девушки нет ресниц, и это могло указывать на то, что автор писал абстрактное лицо. Такое же объяснение у экспертов было и для бесформенного пространства на полотне.

Также реставраторы разобрались в технике, которой работал Вермеер. Он начинал с черных и коричневых цветов, а затем добавлял другие краски. Кроме того, эксперты выяснили, что материалы, которыми пользовался живописец XVII веке по цене были дороже золота.

А вот легендарная жемчужина, вероятно, вымысел автора.

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