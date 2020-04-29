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Исследователи сделали новые открытия о картине «Девушка с жемчужной сережкой»
Источник материала: ОНТ
Стали известны результаты большого
По данным источника, ученые из галереи Маурицхёйс (Голландия) раскрыли несколько секретов одного из самых известных полотен на планете.
Реставраторы тщательно изучили портрет и сделали два крупнейших открытия. В частности, эксперты обнаружили ресницы у девушки и складки зеленой ткани на заднем плане (ранее считалось, что там изображен просто темный фон).
Благодаря этим открытиям ученые сделали вывод, что на картине запечатлен реальный человек. Ранее ученые полагали, что у девушки нет ресниц, и это могло указывать на то, что автор писал абстрактное лицо. Такое же объяснение у экспертов было и для бесформенного пространства на полотне.
Также реставраторы разобрались в технике, которой работал Вермеер. Он начинал с черных и коричневых цветов, а затем добавлял другие краски. Кроме того, эксперты выяснили, что материалы, которыми пользовался живописец XVII веке по цене были дороже золота.
А вот легендарная жемчужина, вероятно, вымысел автора.
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Стали известны результаты большого исследования картины «Девушка с жемчужной сережкой», написанной в 1665 году нидерландским художником Яном Вермеером,...
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