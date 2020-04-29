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Любой каприз за наши деньги: Лукашенко "сажал лес" в кардигане за 300 евро
Источник материала: Партизан
В субботу 25 апреля Лукашенко в рамках так называемого субботника "сажал лес" на территории Национального парка Припятский.
Многие обратили внимание на шпица, который был в президентской корзине для рассады. А опытный охотник и блогер Евгений Юшкевич (Эwenk)
«На АГЛ надет кардиган Харкила, по ценнику/качеству — „Мерседес“ в мире охотодежды. У меня лично даже носков этой марки нет — дорого. А что ж не Комминтерн? […] Это охотничья одежда, предназначение — лазить по дерьму, рвать, тонуть и т.д. Это как пикап, а не „Феррари“, но в мире пикапов — это дорогой пикап».
По фото можно разглядеть, что на Лукашенко кардиган Harkila Viken. Его стоимость в разных магазинах мира доходит до 300 евро. Вот, например, финский магазин снаряжения продает кардиган за 289 евро. На сайте самого бренда этой модели в продаже уже нет.
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Такие свитера называют виндстопперами: мембрана защищает этот шерстяной кардиган от проникновения ветра.
Беларуский магазин охотничьей одежды продает другой, похожий кардиган, но модели Rodmar, за 844 рубля (319 евро).
Фирма Harkila (правильнее — Härkila) ведет свою историю уже больше трехсот лет, когда финский иммигрант решил разводить в Швеции лосей. Уже в 20 веке фирма занялась заодно и разведением охотничьих собак, а с 1985 года стала выпускать охотничью одежду. В 2002 году фирма вошла в состав датской компании Seeland International, и сейчас Härkila считается датским брендом.
Показательно, что Лукашенко всем советует носить белорусскую одежду, но при этом
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В субботу 25 апреля Лукашенко в рамках так называемого субботника "сажал лес" на территории Национального парка Припятский.
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