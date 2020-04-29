Евгений Юшкевич (Эwenk) обратил внимание на свитерок, в котором засветился Лукашенко, пишет the-village.me Многие обратили внимание на шпица, который был в президентской корзине для рассады. А опытный охотник и блогер(Эwenk)на свитерок, в котором засветился Лукашенко, пишет





«На АГЛ надет кардиган Харкила, по ценнику/качеству — „Мерседес“ в мире охотодежды. У меня лично даже носков этой марки нет — дорого. А что ж не Комминтерн? […] Это охотничья одежда, предназначение — лазить по дерьму, рвать, тонуть и т.д. Это как пикап, а не „Феррари“, но в мире пикапов — это дорогой пикап».





По фото можно разглядеть, что на Лукашенко кардиган Harkila Viken. Его стоимость в разных магазинах мира доходит до 300 евро. Вот, например, финский магазин снаряжения продает кардиган за 289 евро. На сайте самого бренда этой модели в продаже уже нет.





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Такие свитера называют виндстопперами: мембрана защищает этот шерстяной кардиган от проникновения ветра.





Беларуский магазин охотничьей одежды продает другой, похожий кардиган, но модели Rodmar, за 844 рубля (319 евро).





Фирма Harkila (правильнее — Härkila) ведет свою историю уже больше трехсот лет, когда финский иммигрант решил разводить в Швеции лосей. Уже в 20 веке фирма занялась заодно и разведением охотничьих собак, а с 1985 года стала выпускать охотничью одежду. В 2002 году фирма вошла в состав датской компании Seeland International, и сейчас Härkila считается датским брендом.







