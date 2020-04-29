ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Пытаясь прорваться на базу спецназа, смертник взорвал бомбу в Кабуле

29.04.2020 16:02 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Афганистана. Террорист-смертник привёл в действие бомбу в провинции Кабул, неподалёку от столицы Афганистана,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пытаясь прорваться на базу спецназа, смертник взорвал бомбу в Кабуле

В результате атаки погибли 3 человека. Ещё 15 граждан серьёзно пострадали.

Пытаясь прорваться на базу спецназа, смертник взорвал бомбу в Кабуле

Медики оказывают раненым первую помощь и доставляют в больницы. По предварительным данным, боевик пытался проникнуть на территорию базы спецназа. Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из действующих в стране группировок.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Афганистана. Террорист-смертник привёл в действие бомбу в провинции Кабул, неподалёку от столицы Афганистана,  сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Семенович впервые показала жениха, который моложе её на 7 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
29.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика