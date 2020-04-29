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Oops! Игроков Молодечно помимо "договорняка" обвиняют и в распространении порнографии
Источник материала: Партизан
В суде Московского района Минска прошло первое заседание по делу о странном матче между "Динамо-Молодечно" и "Могилевом".
Судья зачитал обвинение в адрес игроков команды из Молодечно Алексея Иванова, Александра Сырея, Никиты Устиненко и Сергея Шелега.
Хоккеистам вменяют не только получение незаконного вознаграждения за участие в договорном матче, но и распространение порнографии в интернете.
Следующее заседание суда по делу пройдет 7 мая.
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В суде Московского района Минска прошло первое заседание по делу о странном матче между "Динамо-Молодечно" и "Могилевом".
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