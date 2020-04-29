В Беларуси снизили цены на чай и кофе

Белорусским властям, похоже, удалось обуздать цены на чай и кофе. Популярные продукты, по данным сервиса Infoprice.by, подешевели почти во всех торговых сетях. Некоторые марки у отдельных ритейлеров упали в цене практически вдвое.

Министерства антимонопольного регулирования и торговли ранее потребовало от ритейла отрегулировать цены на социально значимые товары. В перечень вошли мясо, свежая рыба, яблоки, картофель и многие бакалейные товары, в том числе чай и кофе. Торговые сети должны сдерживать цены в течение 90 дней, а максимальная надбавка импортера в этот период не может превышать 10%.

Чай и кофе в этом списке представляют особый интерес, так как традиционно считаются товарами с высокой торговой маржей. Разница в цене на одни и те же марки напитков в разных сетях раньше отличались в полтора раза. Сейчас, по статистике Infoprice.by, диких наценок практически нет – ритейлеры умерили аппетиты.

«Цены на некоторые марки чая и кофе снизились на 30%, а на отдельные позиции – вдвое. Конечно, в первую очередь это коснулось тех сетей, где цены на эти продукты были завышены. Наши мониторинги показывали, что у некоторых ритейлеров маржа просто зашкаливала. Те же, кто изначально продавали по честным ценам, сейчас их почти не меняли», – отмечает руководитель сервиса Infoprice.by Роман Андрухов.

По его словам, ритейлеры и поставщики, несмотря на опасения, адаптировались к новым реалиям. Правда, первое время в магазинах стали исчезать некоторые виды чая и кофе. Но позже они в большинстве своем вернулись на полки.

«Возможно, были задержки с поставками новых партий, так как требуется время, пока торговые сети и импортеры согласуют цены. Но сейчас мы видим, что покупатель явно не обделен в выборе чая и кофе. Все популярные марки представлены в ключевых торговых сетях», – поясняет Роман Андрухов.

В InfoPrice.by поясняют, что делают вывод на основе каждодневного мониторинга всех марок чая и кофе. Специалисты изучили цены в 6 торговых сетях: «Евроопт», «Хит доставка», «Соседи», «Корона», «Виталюр», «Гиппо» и Green.