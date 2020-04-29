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ЦТ в Беларуси в 2020 году. В Минобразования рассказали, как планируют его проводить
Источник материала: СТВ
Что может измениться в образовательном процессе в Беларуси в 2020 году, обсуждали во время съёмок программы
Сергей Касперович, начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:
Представьте, это насколько более значительный объём и пунктов регистрации, и аудиторий. Кроме того, прорабатываются действия, связанные с недопущением, рассредоточением потоков абитуриентов на входах, с несколькими входами. Опять же, с учётом того, что будут задействованы несколько корпусов конкретного университета, то и входы будут разные.
Также эксперты обсудили:
– можно ли провести распределение дистанционно
– нужно ли меньше платить, если образование дистанционное
– возможна ли аттестация по результатам трёх четвертей
– как выставлять оценки тем, кто учится дистанционно
– доплатят ли учителям, которые работают и с учениками в классе, и с теми, кто учится дистанционно
Смотрите 29 апреля в 20.30 на СТВ.
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Что может измениться в образовательном процессе в Беларуси в 2020 году, обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира». Посещение пункта регистрации на ЦТ...
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