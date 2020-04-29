ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

ЦТ в Беларуси в 2020 году. В Минобразования рассказали, как планируют его проводить

29.04.2020 16:02 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Что может измениться в образовательном процессе в Беларуси в 2020 году, обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

Посещение пункта регистрации на ЦТ планируют сделать однократным

ЦТ в Беларуси в 2020 году. В Минобразования рассказали, как планируют его проводить

Сергей Касперович, начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:
Само централизованное тестирование, которое по определённому на данный момент графику у нас начнётся с 13 июня.

Сейчас проработаны все необходимые действия, связанные с увеличением как количества пунктов проведения ЦТ, так и количества аудиторий в конкретных пунктах. С учётом рекомендаций министерства здравоохранения фактически мы уменьшаем в 2-3 раза количество абитуриентов, которые будут проходить тестирование в отдельно взятой аудитории.

Представьте, это насколько более значительный объём и пунктов регистрации, и аудиторий. Кроме того, прорабатываются действия, связанные с недопущением, рассредоточением потоков абитуриентов на входах, с несколькими входами. Опять же, с учётом того, что будут задействованы несколько корпусов конкретного университета, то и входы будут разные.

Также эксперты обсудили: 

– можно ли провести распределение дистанционно

– нужно ли меньше платить, если образование дистанционное

– возможна ли аттестация по результатам трёх четвертей

– как выставлять оценки тем, кто учится дистанционно

– доплатят ли учителям, которые работают и с учениками в классе, и с теми, кто учится дистанционно

Смотрите 29 апреля в 20.30 на СТВ.

Люди в материале: Сергей Касперович

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что может измениться в образовательном процессе в Беларуси в 2020 году, обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира». Посещение пункта регистрации на ЦТ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Посещение пункта регистрации на ЦТ планируют сделать однократным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
29.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика