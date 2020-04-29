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Иван Лавринович: «Работа органов власти должна быть направлена на улучшение качества жизни граждан»

29.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Иван Лавринович: «Работа органов власти должна быть направлена на улучшение качества жизни граждан»

 На этом акцентировал внимание помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович во время прямой телефонной линии в Гродненском горисполкоме.
 
Иван Лавринович: «Работа органов власти должна быть направлена на улучшение качества жизни граждан»

– С началом дачного сезона особенно волнуют людей проблемы благоустройства, наведения порядка на земле. Жилищные вопросы также в приоритете. Это благоустройство жилья, капитальный и текущий ремонт домов. Для властей важно определить приоритеты, что более важное, а что второстепенное для города и для региона, куда в первую очередь необходимо направить финансовые средства, – отметил Иван Лавринович.

 
Жительница дома №98 по улице Горького в Гродно пожаловалась, что в ее угловой квартире холодно, на стенах – плесень. Дом будет включен в план тепловой модернизации жилых домов на 2021-2025 годы. Гродненца волнует вопрос завершения ремонта дома по улице Ленина,26, где проживает его мать. Иван Лавринович дал поручение руководству горисполкома выехать на место и разобраться в сложившейся ситуации.
 
Иван Лавринович: «Работа органов власти должна быть направлена на улучшение качества жизни граждан»
Вопросы поступили из Гродно, а также из Гродненского района, Дятлово, Сморгони. Позвонившие не только просили решить наболевшие вопросы, но и высказывали слова благодарности за помощь в решении проблем. Гродненка поблагодарила за оказанное содействие и разъяснения в оформлении в наследство дома в деревне Сухая Долина Индурского сельского Совета.
 
Иван Лавринович: «Работа органов власти должна быть направлена на улучшение качества жизни граждан»
 
Как подчеркнул Иван Лавринович, все поднятые вопросы взяты на контроль. Соответствующими службами будут приняты необходимые меры по их решению.
 
 
Теги: Гродно
 
 
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 На этом акцентировал внимание помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович во время прямой телефонной линии в...
 
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