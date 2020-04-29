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Иван Лавринович: «Работа органов власти должна быть направлена на улучшение качества жизни граждан»
29.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
На этом акцентировал внимание помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович во время прямой телефонной линии в Гродненском горисполкоме.
– С началом дачного сезона особенно волнуют людей проблемы благоустройства, наведения порядка на земле. Жилищные вопросы также в приоритете. Это благоустройство жилья, капитальный и текущий ремонт домов. Для властей важно определить приоритеты, что более важное, а что второстепенное для города и для региона, куда в первую очередь необходимо направить финансовые средства, – отметил Иван Лавринович.
Жительница дома №98 по улице Горького в Гродно пожаловалась, что в ее угловой квартире холодно, на стенах – плесень. Дом будет включен в план тепловой модернизации жилых домов на 2021-2025 годы. Гродненца волнует вопрос завершения ремонта дома по улице Ленина,26, где проживает его мать. Иван Лавринович дал поручение руководству горисполкома выехать на место и разобраться в сложившейся ситуации.
Вопросы поступили из Гродно, а также из Гродненского района, Дятлово, Сморгони. Позвонившие не только просили решить наболевшие вопросы, но и высказывали слова благодарности за помощь в решении проблем. Гродненка поблагодарила за оказанное содействие и разъяснения в оформлении в наследство дома в деревне Сухая Долина Индурского сельского Совета.
Как подчеркнул Иван Лавринович, все поднятые вопросы взяты на контроль. Соответствующими службами будут приняты необходимые меры по их решению.
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На этом акцентировал внимание помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович во время прямой телефонной линии в...
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