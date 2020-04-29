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Фото Аллы Пугачевой с младенцем на руках вызвало ажиотаж в соцсетях

29.04.2020 17:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Фото Аллы Пугачевой с младенцем на руках вызвало ажиотаж в соцсетях

Снимок примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой в Instagram с младенцем на руках заинтриговал поклонников певицы. Фото опубликовано на одной из фан-страниц знаменитости.

На кадрах артистка запечатлена с ребенком на руках, и именно это вызвало вопросы у фанатов. Многие гадают, с кем позирует Алла Борисовна, поскольку подписи к фото нет.

«Какой милый малыш!», «Ой, а кто это у нее на руках? На нее совсем не похож», «Кто этот красавец или красотка», – комментируют пользователи.

Добавим, что у Пугачевой всего трое детей. От первого брака с цирковым артистом Николасом Орбакасом у артистки есть дочь, певица Кристина Орбакайте. Также Пугачева вместе со своим нынешним супругом юмористом Максимом Галкиным воспитывает двух малышей – Лизу и Гарри.

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Снимок примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой в Instagram с младенцем на руках заинтриговал поклонников певицы. Фото опубликовано на одной из фан-страниц...
 
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