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Международная фармкомпания передаст Беларуси потенциально эффективный для лечения COVID-19 препарат

29.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Международная фармкомпания передаст Беларуси потенциально эффективный для лечения COVID-19 препарат

Международная фармацевтическая компания «Сандоз» безвозмездно передаст Беларуси потенциально эффективный для лечения COVID-19 препарат гидроксихлорохин, сообщает БЕЛТА.

Лекарство передано по запросу Министерства здравоохранения, его распределят среди больниц. Как пояснили в компании, гидроксихлорохин включен Минздравом в национальный протокол лечения COVID-19 ассоциированной пневмонии на амбулаторном и госпитальном этапе.

Препарат, одобренный для лечения малярии, ревматоидного артрита и системной красной волчанки, сейчас проходит клинические исследования с участием пациентов с COVID-19. Гидроксихлорохин показал многообещающие результаты в ранних исследованиях in vitro. Он используется для лечения пациентов с COVID-19, в том числе в Беларуси в соответствии с национальным протоколом лечения.

В апреле корпорация, в состав которой входит «Сандоз», оказала поддержку Республиканскому центру организации медицинского реагирования. Ему было передано более 92 тыс. евро на закупку для больниц лекарств, изделий медицинского назначения, медтехники, средств индивидуальной защиты и дезинфекции.

https://www.belta.by

 
 
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Международная фармацевтическая компания «Сандоз» безвозмездно передаст Беларуси потенциально эффективный для лечения COVID-19 препарат гидроксихлорохин, сообщает...
 
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