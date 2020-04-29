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Вице-президент ФИДЕ: «Беларусь сейчас переживает некий шахматный бум»
Источник материала: СТВ
Скорость мышления, уверенность в своих решениях, риск и непредсказуемость действий противника. О шахматных баталиях поговорим в сюжете программы «Минск и минчане».
Только за 2019 год в Беларуси прошло 3 чемпионата мира среди юных талантов от 8 до 10 лет по блицу и быстрым шахматам. Более десятков турниров организуют по всей стране ежегодно для спортсменов всех возрастов.
Владислав Ковалев, лидер сборной РБ по шахматам, международный гроссмейстер:
Шахматы развивают мышление и помогают грамотно анализировать ситуацию как на доске, так и в повседневной жизни. Настольная игра и мировой спорт берут свое начало в V веке до нашей эры в Индии. Как показывает история, многие великие полководцы проводили свободное время за шахматной доской, а впоследствии реализовывали стратегическое мышление на поле битвы.
Развитие шахмат в Республике Беларусь не стоит на месте. Сейчас, во время пандемии, игра стала особенно актуальной: ведь тренировки можно продолжать, не выходя из дома.
Наталья Попова, заместитель директора школы шахмат ФИДЕ в Беларуси, тренер ФИДЕ:
Не стать пешкой и грамотно использовать возможности? Всё это – шахматы. Та самая игра, где есть азарт и востребованность. Мир удивляли и юные таланты, которые обыгрывали ведущих гроссмейстеров мира. Так что будем надеяться, что скоро и наши спортсмены порадуют триумфом на мировой арене!
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Скорость мышления, уверенность в своих решениях, риск и непредсказуемость действий противника. О шахматных баталиях поговорим в сюжете программы «Минск и...
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