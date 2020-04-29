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Лукашенко назначил нового замминистра по чрезвычайным ситуациям

29.04.2020 17:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко назначил нового замминистра по чрезвычайным ситуациям

Александр Лукашенко назначил Андрея Юржица заместителем министра по чрезвычайным ситуациям. Указ Президент подписал 29 апреля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Ранее Андрей Юржиц руководил главным управлением государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны МЧС.

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Александр Лукашенко назначил Андрея Юржица заместителем министра по чрезвычайным ситуациям. Указ Президент подписал 29 апреля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на...
 
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