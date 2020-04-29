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"В прощальном матче будут играть люди в халатах против пьяных"

29.04.2020 18:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Милевский и Алиев поговорили за жизнь. Самое интересное из часового стрима кентов.

"В прощальном матче будут играть люди в халатах против пьяных"
Артем Милевский топовый не только футболист, но и блогер. На его ютуб-канал "Миля" за пять месяцев подписались 98,8 тысяч пользователей. Еще немного активности, и рядом с золотой медалью чемпионата можно будет поставить серебряную кнопку ютуба. Главный видеохостинг планеты выдает ее за 100 тысяч подписчиков.

"Смотрите мои видосы — и кайфуйте! Только тут Артем Милевский и мои кенты", — написано в разделе "О канале". 27 апреля Миля опубликовал новый ролик — разговор со своим другом детства и экс-партнером по киевскому "Динамо" и сборной Украины Александром Алиевым. Кенты в непринужденной обстановке обсудили много всего интересного — Pressball.by отобрал лучшее и предлагает для прочтения вам. Часовое видео — в конце материала.

"ШАХТЕР", "ЗОЛОТОЙ МЯЧ", БОКС, СВАДЬБА

Миля: Ну что, Саня, как сам?

Алиев: Нормально, кент. Как ты?

Миля: Ничего, потиху. Играем в футбол, тренируемся, готовимся...

Алиев: У тебя скоро важнейший матч [с "Шахтером" в Кубке]. Как подготовка?

Миля: Да ничего, работаем.

Алиев: Что после игры [с "Шахтером" в чемпионате]? Или вы так специально [проиграли 0:2], дали почувствовать, чтобы потом взять их сладенькими?

Миля: Да не, ну кент... Ты же понимаешь, они тоже тренируются, там тот же Николаевич [Юрий Вернидуб] работает. Какие-то у них задачи стоят. Это ж невозможно все выиграть. Хорошие футболисты у них. Так сложилось, что как в НХЛ у нас, знаешь? Туда-сюда, серия.

Алиев: Теперь их матчи даже не смотрите?

Миля: Да не, будут показывать. Хорошая команда у Николаевича, он отошел от схемы — играл "ромбом", сейчас в два опорных. Ну и плюс мы еще не забиваем свое, конечно.

Алиев: Чувствовалось, что у вас двух не хватает [из-за дисквалификаций в прошлом матче не играли Хачериди и Кики]. Было видно. Как Палыч говорил, помнишь? Чернявенький этот, чернявенький cможет сыграть?

Миля: Кто, Кики? Да че-то потренировался и ушел. Не знаю, будет играть или нет. Нога у него болит. А ты как?

Алиев: Да никак, кент. Каждый раз сейчас смотрю лучший чемпионат в мире. Номер один — в Беларуси. Второй — таджикский, да? Или узбекский...

Миля: А что ты улыбаешься? Тебе хоть что-то смотреть есть, как и всем. А все очень много прикалываются.

Алиев: Кентяра, я тебе честно скажу одно. Жду, чтобы это, как его, чемпионаты не начинались. 6-го января "Золотой мяч" вручают. Извини меня, ты можешь подзалететь на "золотой мячишко"...

Миля: Какой "Золотой мяч"? Угомонись ты там.

Алиев: Ну а объясни мне: кого выбирать? Два чемпионата идут. Вот из двух чемпионатов нужно выбирать.

Миля: Конечно, если уж кого-то выбирать, то из нашего.

Алиев: Представляешь, 6-го января тебе звоночек с УЕФА или ФИФА: "Артемий, прилетайте!" Тогда Владимирович точно не поверит.

Миля: Кто, Блохин?

Алиев: Да. А ты еще в халате выйдешь, и все. Начнет... Там же сразу спрашивают: "Какие слова хотите сказать?" Ты скажешь: "Олег Владимирович, спасибо вам большое, я халатик взял с собой, все на месте".

Миля: Владимировича не видел по Киеву нигде?

Алиев: Не. Да я что, по Киеву хожу? Вышел, поехал на тренировку, бокс и домой. По набережной еще пройтись — и все. Что, как у вас в Беларуси там?

Миля: Да я же с тобой разговаривал. Ничего, все проходит своим чередом. Такое впечатление, что вроде никто не болеет, а как не откроешь статистику или какие-то новости, передачи — столько болеющих, оказывается. Кому верить и во что верить — даже не знаю.

Алиев: Думаю, не надо обращать внимание. Заниматься своим любимым дело — и все.

Миля: Нет, ты говоришь заниматься любимым делам. Мы и занимаемся.

Алиев: Видел, кент, я боксом занялся сейчас?

Миля: Видел-видел. Ты как Селя [Евгений Селезнев] пошел в бокс, или что?

Алиев: Я тебе скажу, для меня это очень интересно. Но еще учиться нужно столько...

Миля: У нас пацаны — Саня Нойок и Макс Витус — тоже ходили на бокс. Говорили, что реально тяжко. Физически.

Алиев: Кент, там не только головой мотать надо, там вообще... Но ничего, интересно, учимся.


Миля: У тебя как в UFC будет?

Алиев: Не, у меня будет три раунда по две минуты. ММА еще скажи.

Миля: А кто у тебя там соперник? Хабиб?

Алиев: Пока говорить не будут, зачем раскрывать соперника?

Миля: Серьезные там, с поясами?

Алиев: Да не, кент. Вот меня пригласили, там есть какие-то блогеры...

Миля: Ставки на бой принимают?

Алиев: Кент, хотят сделать, уже говорили. Тут вопрос тебе: "Артем Владимирович, когда свадьбу планируете?" Когда свадьба, кентяра?

Миля: Мы пока об этом не думаем. Вместе находимся, вместе хорошо. У нас даже разговоров нету на эту тему, поверь мне.

Алиев: Думал, вместе находитесь и не разговариваете...

Миля: Да не, кент.

Алиев: Если 6-го января тебе "Золотой мяч" вручат, то где-то 7-8-го будет свадьба, да?

Миля: Не, давай тогда уже 12-го.

Алиев: Так это уже три события будет: "Золотой мяч", свадьба и твой день рождения.



ХАЧЕРИДИ, ВАР, ПРОЩАЛЬНЫЙ МАТЧ, САБО

Миля: Вопрос: "Че с Хачиком?" Твое мнение.

Алиев: Ну сделал и сделал. Понятно, что он в первую очередь команду подвел. Он до сих пор не понимает, где находится. У него такой вид спорта, который коллективный. Хотя ему объясняли это. Но, видишь, в первую очередь вы потерпели поражение. Во-вторых, где-то и премиальные какие-то. Все вы делаете одну работу.

Миля: Считаю, все равно надо как-то себя менять. Понимаешь, ладно бы мы проиграли один матч. Раз — не играет "Шахтер", мы проигрываем 2:0. Надо как-то за коллектив думать. Понимаю, его провоцировал этот, как его, черненький футболист [Диего Сантос].

Алиев: Это было видно, что вас судьи поддушивали. Удаление Кики, которого не было. И Хачик такое делает. Прекрасно понимает, что если его удаляют... По-любому искали повод, чтобы он не играл в Кубке с Солигорском. Понятно, красную дали. Но зачем он потом в подтрибунном помещении подходил к судьям и что-то рассказывал? Ну дали б одну игру — и все.

Миля: Дали бы две — и все. Это еще бог с ним.

Алиев: Кент, у вас в чемпионате Беларуси есть ВАР? Как ты вообще к нему относишься?

Миля: Нет. Ну ты уже вообще захотел, е-мое.

Алиев: Как это, я не понял? Лучший чемпионат в мире — и ВАРа нет?

Миля: Нету, Кент.

Алиев: Не говори еще, что у вас игры снимают двумя камерами. Одна — ваших репортеров, вторая транслирует на белорусское ТВ...

Миля: У нас три камеры, я тебе скажу. Третья на "МАТЧ ТВ" снимает.

Алиев: Так как ты к этому относишься? Мешает ВАР футболу?

Миля: Нормально отношусь, по-разному. Сначала не очень хорошо, но потом понял, что бывают такие моменты, что без ВАРа никуда. Остановить матч на одну-две минуты, посмотреть. Сейчас такие технологии... Подбежал, посмотрел, принял решение. У нас в прошлом году, да и в этом, было столько моментов, которые реально надо было смотреть.

Алиев: Вот про эту ситуацию, которой произошла с Кико... Кико или Кики?

Миля: Кики.

Алиев: Думаю, если бы посмотрели ВАР, не было бы этого удаления?

Миля: Да. Знаешь, у нас же еще судят так интересно. Где-то дают...

Алиев: Ты же понимаешь: специально ищут, чтобы эти люди не играли с "Шахтой".

Миля: Просто интересно, как сейчас будут судить. Посмотрим. Ладно, кент. Тут спрашивают: "Кто у тебя сложный защитник был?" Ха, так ты никого не обыгрывал! Только бил из-за штрафной...

Алиев: Кентяра, да какой защитник? У нас было все одно. Ты поставил свою "фанеру", я тебе дал, вбежал в тебя — и все. Там или на замахе убрал, или обратно тебе отдал — ты только в пустые мог забить. Вот и все.

Миля: А Гриша Ярмаш?

Алиев: Ну Гришка Ярмаш постоянно на попе ездил. Ты же сам помнишь. Мы кайфовали, когда он против нас играл. Просто угорали... Зато очень хороший человек. С нами в академии был, в "Динамо", потом он в "Заре" поиграл. Когда в сборную приезжал — мы кайфовали, да? Только когда квадраты играли, всегда хотели, чтобы он против нас играл.

Миля: Раз уж всех вспоминаем. Ты будешь прощальный матч делать?

Алиев: Кент, подожди, как это? Конечно, хочу сделать. Но я буду делать тогда, когда ты закончишь. Вместе сядем и обсудим.

Миля: А тебе уже неймется, когда я закончу?

Алиев: Мне какая разница? Ты будешь играть три года или четыре, я буду ждать.

Миля: Будем совместно делать?

Алиев: Конечно! Представляешь афишу: "Кенты прощаются с большим футболом!" Представляешь, кент? Сколько людей придет? Сколько недоброжелателей?

Миля: Ладно, забились. Когда заканчиваю, делаем прощальный матч. А против кого будем играть?

Алиев: Кентяра, ты же знаешь. У нас кентов много. Мы и c JUST'а, и со Sparks'а, и c Queen'а всех позовем. И даже с "Ришелье" всех позовем, ты же раньше любил туда ходить.

Миля: Да там уже никого нету.

Алиев: Ничего, с Avalon'а тоже всех позовем. Ты же любил. Не, ну я думаю, сядем, подумаем, сделаем красиво.

Миля: Конечно. Две головы лучше, чем одна. А место проведения?

Алиев: Михалыча [Игоря Сурскиса] будем душить, чтобы на "Динамо". Ну а что, 17 тысяч мы не соберем?

Миля: В Киеве?

Алиев: Ну а где ты хочешь? Все наши лучшие годы были в Киеве. Не, ну может в Хабаровск полетим?

Миля: С медведями?

Алиев: С медведями сыграем. Ты давай, с четверга начинай думай, кого пригласим. Один тайм за одну команду нужно сыграть, второй — за другую.

Миля: Кто живые будут, того и пригласим.

Алиев: Ты что, всех хоронишь?

Миля: Подумаем. Ты список напишешь, я напишу.

Алиев: Надо про тренеров подумать. В одну команду Владимировича [Блохина] поставим, во вторую Сабо. В команде Владимировича все будут в халатах играть, а у Сабо, как он любил говорить... "Так они же пьяные, Игорь Михайлович, пьяные!" У одного будет команда трезвых, у другого — пьяных.


ЛИГА ЧЕМПИОНОВ, НОЙОК, АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА, ХАРИЗМА

Алиев: Кентуха, что скажешь мне за Лигу чемпионов? Как готовитесь?

Миля: Ну прикольно-прикольно. Знаешь, как бы не получилось так, что все затянется. Чтобы мы мимо кассы не пролетели. Надеемся, решится побыстрее. Мы-то по-любому в ранге чемпионов будем стартовать в квалификации, просто чтобы все доиграли... Ну и хоть какие-то даты объявили, чтобы начать.

Алиев: Как Брест, как люди? Ты же все равно куда-то выходишь. Что говорят про Лигу чемпионов?

Миля: Да блин, кент...

Алиев: Это же первый раз в Бресте будет Лига чемпионов, правильно?

Миля: Ну хорошо, если она будет.

Алиев: Думаю, все будет нормально. Кент, на тебя ложится большая ответственность. Ты же все прохавал, прочувствовал. Нужно, чтобы ты настроил ребят.

Миля: С настроем все в порядке. Все ждем: и мы, и босс. Для города это будет безумным событием. Дай бог начать.

Алиев: Понял. У вас же в стране нет карантина. А почему на стадион не приходят, как обычно?

Миля: Слушай, нет карантина, но люди же переживают. Все умные и взрослые, каждый сам себе режиссер. Может хоть 10 тысяч приходить, но не приходят. Я их прекрасно понимаю.

Алиев: Я смотрю матчи. Всегда кайфовал, когда люди штрафные хорошо бьют. Саня Нойок бьет, и что мне в нем нравится, он всегда попадает в створ. В Суперкубке "Шахтеру" забил и так далее. Твое мнение: у кого удар посильнее — у меня или у него? Только честно.

Миля: Да у тебя, понятно, сильнее был. Но у него тоже нормальный. У тебя фишка в чем: с двух ног мог.

Алиев: Кентяра, я имею ввиду штрафные.

Миля: Ну он же просто бьет. Разогнался — и попал или не попал.

Алиев: Я тебе повторяю: все удары, что у него видел, летят реально в створ.

Миля: Ну хорошо. Работает человек. Знаешь, сколько раз он за тренировку бьет? У него пока нога не заболит, не останавливается.

Алиев: С близкого расстояния Кислый бьет?

Миля: Когда как. У нас мастеров хватает. Еще б забивали каждый...

Алиев: Понимаю тебя, твои разговоры. Мол, сколько мне надо падать еще, чтобы вы забили. Да? В "Динамо" у тебя такого не было. Ты знал, если упадешь — кент дело сделает.

Миля: В "Динамо", в сборной. Сто процентов.

Алиев: Ты просто понимал: упал — сразу шел за центр, на свою половину. Знал, что будет гол.

Миля: Пишут про тебя. Спрашивают: "Пойдешь в политику?"

Алиев: Посмотрим. Ты же видел, я тебе показывал. Стою с булавой, ты сидишь в Верховной Раде...

Миля: А "калаш" внизу лежит?

Алиев: У тебя — да. Если кто-то это — передаешь мне, я погнал. И все.

Миля: По аренам бегать.

Алиев: Ха-ха-ха. Кент, а кто из нас с тобой лучше подкатывал к девушкам?

Миля: Ты ж мастер.

Алиев: Это что такое, я не понял? Чего глазки вверх поднимаешь?

Миля: Да ничего. Ты же мастер в этом плане. Ты как бы женат был, поэтому не особо старался. Потому что жена была.

Алиев: Ну не скромничай, я тебя прошу. Послушай: для чего ты покупал Maserati, Ferrari? Ты же всегда красиво подкатывал. Где-то сидели, ты сразу за столик садишься — официант подносит фруктики...

Миля: Слушай, ну я живу один раз. Что, не могу на Maserati и Ferrari поездить, если есть возможность? Потом все поразбивал, ну и что здесь такого? Тем более гроши большие получал. Сейчас уже не те гроши, но жизнь-то осталась.

Алиев: Харизма как была в молодости, так и сейчас осталась. Ты харизматичный парень.

Миля: Рад, что признаешь.



НОЙОК-2, ГЛЕБ, "ДОМ-2", АНЕКДОТ

Миля: Ты когда в гости приедешь? Жду летом.

Алиев: Кентяра, ну я же сказал. Как только границы открывают, Саша Панков заправит машину — мы сразу на Брест.

Миля: Жду тебя в гости.

Алиев: Это даже не обговаривается.

Миля: Рыбалка, тут все есть.

Алиев: Да?

Миля: Ну конечно. Все организуем.

Алиев: А откуда рыбу завезли хоть?

Миля: Оттуда. У нас массажисты ездят, ловят карасей, карпиков.

Алиев: Ты собери хороших рыбаков, которые понимают.

Миля: Соберем. Ты главное приезжай.

Алиев: Написали: "А чего Нойок бороду не сбрил?" Он же обещал.

Миля: Не знаю, не сбривает пока. Видишь, может поэтому и проигрываем. Надо будет ему напомнить.

Алиев: Так не, не надо. Только эфир закончится — сразу звони. Он смотрит — оп, Батя звонит. Ты ему: "Бороду сбрей. Завтра чтобы на тренировку пришел так, как обещал". Надо жестко. Сразу поймешь, есть ли у тебя уважение. Позвонил и сказал — все. Колюня Шпиц знаешь, как его называет? Ну Коля Мопс, Морозюк. Мы с ним сидели в инстагарме, Коля как обычно, любит потравить. Говорит: "Саныч, что скажешь? Чудак сел в поезд, ехал с цыганами, этого цыгана выкинули в Бресте. Чудака никто не знал, что он футболист. А сейчас весь мир смотрит!" Представляешь, как в жизни надо вытащить, как правильно сказать...

Миля: Билет.

Алиев: Да, счастливый билет. Киев-Брест. Он вытащил.

Миля: Слушай, ну а как тебе наш чемпионат? Твое мнение, как есть. Вон Широков написал: "Что вы хотите? В России что, сильнее чемпионат?" Многие обсуждают. По-разному говорят, смеются. Баян играет, еще что-то. Твое мнение?

Алиев: Кент, ты же сам понимаешь. Ты же футбол не смотрел с вышки какой-то. Понятно, уровень чемпионата. Ты же поиграл в Украине. 2010 год, 2011-й, 2012-й... Ты поиграл в сборной, в Лиге чемпионов. Прекрасно понимаешь, что чемпионат не сказать, что хороший. Смотришь — обычный футбол. Все прекрасно понимают. Говорят: "Кент пешком ходит". Отвечаю: "Он никогда не бежал, скоростью не выделялся. Но у него есть опыт, он может и мяч подержать, и отдать". Ты играешь на классе, понимаешь? И таких футболистов, как ты, если бы было побольше... Побольше бы таких футболистов, как ты и Глеб. Человеку 37 лет, а он...

Миля: Да он уже закончил, что ты несешь? Что ты там за кофе пил?

Алиев: В смысле он закончил? Он же сказал, что будет играть!

Миля: Да закончил он!

Алиев: А, да? Ну дело не в том. Если бы он играл, если бы те люди, которые возле вас, находились и смотрели, было бы поинтереснее. Ваш чемпионат сейчас номер один в мире. Это самое главное.

Миля: Считаю, труд и работу каждого нужно уважать. Слабый чемпионат или не слабый. Даже если у меня спросят, как я отношусь к чемпионату Мальдив. Надо уважать каждого человека.

Алиев: Конечно!

Миля: А не писать, как Евгений Левченко: "Ой, там можно обосраться". Проводить параллель с "Домом 2".

Алиев: Кент, у каждого человека есть свое мнение. Для всех хорошим ты никогда не будешь. Нам важнее мнение близких, а не какого-то там человека.

Миля: Он думает, что дружит с Тимощуком, так все можно.

Алиев: Кент, знаешь анекдот какой? Просят, чтобы рассказал.

Миля: Анекдот про "это ми, кошки" знаешь? Короче, грузин, русский и, допустим, белорус, идут через границу. Думают, как пройти. Кто-то говорит: "Давайте притворимся кошками". Нам скажут "брысь!", мы пройдем. Окей. Белорус идет первым. Ему: "Кто там, что там?" Он: "Мяу-мяу". Ему: "Брысь, кошка!" Прошел. Идет русский. Тоже самое. Все вышли с автоматами, он: "Мяу-мяу". "Кошка, брысь!" — говорят. Грузин идет. Все такие: "Кто там, что там?". Грузин: "Это ми, кошки!"


Алиев: Ха-ха-ха.

Миля: Короче, спалил контору.

Алиев: Кент, был рад пообщаться. Я тебе желаю удачи, чтобы ты в среду выиграл и забил.

Миля: Спасибо.

Алиев: Я тогда сразу на финал приеду.

Миля: Да подожди ты еще. Неизвестно, как это все закончится. Уже теплеет, +20. В рубашечке можно ходить.

Алиев: Курочки раздеваются?

Миля: Ну я же на это не смотрю сейчас.

Алиев: Ха-ха-ха.

Миля: Серьезно. Люблю тебя, дорогой.

Алиев: Обнимаю.
 
Теги: Брест
 
 
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Милевский и Алиев поговорили за жизнь. Самое интересное из часового стрима кентов.
 
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