"В прощальном матче будут играть люди в халатах против пьяных"

ютуб-канал "Миля" за пять месяцев подписались 98,8 тысяч пользователей. Еще немного активности, и рядом с золотой медалью чемпионата можно будет поставить серебряную кнопку ютуба. Главный видеохостинг планеты выдает ее за 100 тысяч подписчиков. Артем Милевский топовый не только футболист, но и блогер. На егоза пять месяцев подписались 98,8 тысяч пользователей. Еще немного активности, и рядом с золотой медалью чемпионата можно будет поставить серебряную кнопку ютуба. Главный видеохостинг планеты выдает ее за 100 тысяч подписчиков.





"Смотрите мои видосы — и кайфуйте! Только тут Артем Милевский и мои кенты", — написано в разделе "О канале". 27 апреля Миля опубликовал новый ролик — разговор со своим другом детства и экс-партнером по киевскому "Динамо" и сборной Украины Александром Алиевым. Кенты в непринужденной обстановке обсудили много всего интересного — Pressball.by отобрал лучшее и предлагает для прочтения вам. Часовое видео — в конце материала.





"ШАХТЕР", "ЗОЛОТОЙ МЯЧ", БОКС, СВАДЬБА





Миля: Ну что, Саня, как сам?





Алиев: Нормально, кент. Как ты?





Миля: Ничего, потиху. Играем в футбол, тренируемся, готовимся...





Алиев: У тебя скоро важнейший матч [с "Шахтером" в Кубке]. Как подготовка?





Миля: Да ничего, работаем.





Алиев: Что после игры [с "Шахтером" в чемпионате]? Или вы так специально [проиграли 0:2], дали почувствовать, чтобы потом взять их сладенькими?





Миля: Да не, ну кент... Ты же понимаешь, они тоже тренируются, там тот же Николаевич [Юрий Вернидуб] работает. Какие-то у них задачи стоят. Это ж невозможно все выиграть. Хорошие футболисты у них. Так сложилось, что как в НХЛ у нас, знаешь? Туда-сюда, серия.





Алиев: Теперь их матчи даже не смотрите?





Миля: Да не, будут показывать. Хорошая команда у Николаевича, он отошел от схемы — играл "ромбом", сейчас в два опорных. Ну и плюс мы еще не забиваем свое, конечно.





Алиев: Чувствовалось, что у вас двух не хватает [из-за дисквалификаций в прошлом матче не играли Хачериди и Кики]. Было видно. Как Палыч говорил, помнишь? Чернявенький этот, чернявенький cможет сыграть?





Миля: Кто, Кики? Да че-то потренировался и ушел. Не знаю, будет играть или нет. Нога у него болит. А ты как?





Алиев: Да никак, кент. Каждый раз сейчас смотрю лучший чемпионат в мире. Номер один — в Беларуси. Второй — таджикский, да? Или узбекский...





Миля: А что ты улыбаешься? Тебе хоть что-то смотреть есть, как и всем. А все очень много прикалываются.





Алиев: Кентяра, я тебе честно скажу одно. Жду, чтобы это, как его, чемпионаты не начинались. 6-го января "Золотой мяч" вручают. Извини меня, ты можешь подзалететь на "золотой мячишко"...





Миля: Какой "Золотой мяч"? Угомонись ты там.





Алиев: Ну а объясни мне: кого выбирать? Два чемпионата идут. Вот из двух чемпионатов нужно выбирать.





Миля: Конечно, если уж кого-то выбирать, то из нашего.





Алиев: Представляешь, 6-го января тебе звоночек с УЕФА или ФИФА: "Артемий, прилетайте!" Тогда Владимирович точно не поверит.





Миля: Кто, Блохин?





Алиев: Да. А ты еще в халате выйдешь, и все. Начнет... Там же сразу спрашивают: "Какие слова хотите сказать?" Ты скажешь: "Олег Владимирович, спасибо вам большое, я халатик взял с собой, все на месте".





Миля: Владимировича не видел по Киеву нигде?





Алиев: Не. Да я что, по Киеву хожу? Вышел, поехал на тренировку, бокс и домой. По набережной еще пройтись — и все. Что, как у вас в Беларуси там?





Миля: Да я же с тобой разговаривал. Ничего, все проходит своим чередом. Такое впечатление, что вроде никто не болеет, а как не откроешь статистику или какие-то новости, передачи — столько болеющих, оказывается. Кому верить и во что верить — даже не знаю.





Алиев: Думаю, не надо обращать внимание. Заниматься своим любимым дело — и все.





Миля: Нет, ты говоришь заниматься любимым делам. Мы и занимаемся.





Алиев: Видел, кент, я боксом занялся сейчас?





Миля: Видел-видел. Ты как Селя [Евгений Селезнев] пошел в бокс, или что?





Алиев: Я тебе скажу, для меня это очень интересно. Но еще учиться нужно столько...





Миля: У нас пацаны — Саня Нойок и Макс Витус — тоже ходили на бокс. Говорили, что реально тяжко. Физически.





Алиев: Кент, там не только головой мотать надо, там вообще... Но ничего, интересно, учимся.









Миля: У тебя как в UFC будет?





Алиев: Не, у меня будет три раунда по две минуты. ММА еще скажи.





Миля: А кто у тебя там соперник? Хабиб?





Алиев: Пока говорить не будут, зачем раскрывать соперника?





Миля: Серьезные там, с поясами?





Алиев: Да не, кент. Вот меня пригласили, там есть какие-то блогеры...





Миля: Ставки на бой принимают?





Алиев: Кент, хотят сделать, уже говорили. Тут вопрос тебе: "Артем Владимирович, когда свадьбу планируете?" Когда свадьба, кентяра?





Миля: Мы пока об этом не думаем. Вместе находимся, вместе хорошо. У нас даже разговоров нету на эту тему, поверь мне.





Алиев: Думал, вместе находитесь и не разговариваете...





Миля: Да не, кент.





Алиев: Если 6-го января тебе "Золотой мяч" вручат, то где-то 7-8-го будет свадьба, да?





Миля: Не, давай тогда уже 12-го.





Алиев: Так это уже три события будет: "Золотой мяч", свадьба и твой день рождения.













ХАЧЕРИДИ, ВАР, ПРОЩАЛЬНЫЙ МАТЧ, САБО





Миля: Вопрос: "Че с Хачиком?" Твое мнение.





Алиев: Ну сделал и сделал. Понятно, что он в первую очередь команду подвел. Он до сих пор не понимает, где находится. У него такой вид спорта, который коллективный. Хотя ему объясняли это. Но, видишь, в первую очередь вы потерпели поражение. Во-вторых, где-то и премиальные какие-то. Все вы делаете одну работу.





Миля: Считаю, все равно надо как-то себя менять. Понимаешь, ладно бы мы проиграли один матч. Раз — не играет "Шахтер", мы проигрываем 2:0. Надо как-то за коллектив думать. Понимаю, его провоцировал этот, как его, черненький футболист [Диего Сантос].





Алиев: Это было видно, что вас судьи поддушивали. Удаление Кики, которого не было. И Хачик такое делает. Прекрасно понимает, что если его удаляют... По-любому искали повод, чтобы он не играл в Кубке с Солигорском. Понятно, красную дали. Но зачем он потом в подтрибунном помещении подходил к судьям и что-то рассказывал? Ну дали б одну игру — и все.





Миля: Дали бы две — и все. Это еще бог с ним.





Алиев: Кент, у вас в чемпионате Беларуси есть ВАР? Как ты вообще к нему относишься?





Миля: Нет. Ну ты уже вообще захотел, е-мое.





Алиев: Как это, я не понял? Лучший чемпионат в мире — и ВАРа нет?





Миля: Нету, Кент.





Алиев: Не говори еще, что у вас игры снимают двумя камерами. Одна — ваших репортеров, вторая транслирует на белорусское ТВ...





Миля: У нас три камеры, я тебе скажу. Третья на "МАТЧ ТВ" снимает.





Алиев: Так как ты к этому относишься? Мешает ВАР футболу?





Миля: Нормально отношусь, по-разному. Сначала не очень хорошо, но потом понял, что бывают такие моменты, что без ВАРа никуда. Остановить матч на одну-две минуты, посмотреть. Сейчас такие технологии... Подбежал, посмотрел, принял решение. У нас в прошлом году, да и в этом, было столько моментов, которые реально надо было смотреть.





Алиев: Вот про эту ситуацию, которой произошла с Кико... Кико или Кики?





Миля: Кики.





Алиев: Думаю, если бы посмотрели ВАР, не было бы этого удаления?





Миля: Да. Знаешь, у нас же еще судят так интересно. Где-то дают...





Алиев: Ты же понимаешь: специально ищут, чтобы эти люди не играли с "Шахтой".





Миля: Просто интересно, как сейчас будут судить. Посмотрим. Ладно, кент. Тут спрашивают: "Кто у тебя сложный защитник был?" Ха, так ты никого не обыгрывал! Только бил из-за штрафной...





Алиев: Кентяра, да какой защитник? У нас было все одно. Ты поставил свою "фанеру", я тебе дал, вбежал в тебя — и все. Там или на замахе убрал, или обратно тебе отдал — ты только в пустые мог забить. Вот и все.





Миля: А Гриша Ярмаш?





Алиев: Ну Гришка Ярмаш постоянно на попе ездил. Ты же сам помнишь. Мы кайфовали, когда он против нас играл. Просто угорали... Зато очень хороший человек. С нами в академии был, в "Динамо", потом он в "Заре" поиграл. Когда в сборную приезжал — мы кайфовали, да? Только когда квадраты играли, всегда хотели, чтобы он против нас играл.





Миля: Раз уж всех вспоминаем. Ты будешь прощальный матч делать?





Алиев: Кент, подожди, как это? Конечно, хочу сделать. Но я буду делать тогда, когда ты закончишь. Вместе сядем и обсудим.





Миля: А тебе уже неймется, когда я закончу?





Алиев: Мне какая разница? Ты будешь играть три года или четыре, я буду ждать.





Миля: Будем совместно делать?





Алиев: Конечно! Представляешь афишу: "Кенты прощаются с большим футболом!" Представляешь, кент? Сколько людей придет? Сколько недоброжелателей?





Миля: Ладно, забились. Когда заканчиваю, делаем прощальный матч. А против кого будем играть?





Алиев: Кентяра, ты же знаешь. У нас кентов много. Мы и c JUST'а, и со Sparks'а, и c Queen'а всех позовем. И даже с "Ришелье" всех позовем, ты же раньше любил туда ходить.





Миля: Да там уже никого нету.





Алиев: Ничего, с Avalon'а тоже всех позовем. Ты же любил. Не, ну я думаю, сядем, подумаем, сделаем красиво.





Миля: Конечно. Две головы лучше, чем одна. А место проведения?





Алиев: Михалыча [Игоря Сурскиса] будем душить, чтобы на "Динамо". Ну а что, 17 тысяч мы не соберем?





Миля: В Киеве?





Алиев: Ну а где ты хочешь? Все наши лучшие годы были в Киеве. Не, ну может в Хабаровск полетим?





Миля: С медведями?





Алиев: С медведями сыграем. Ты давай, с четверга начинай думай, кого пригласим. Один тайм за одну команду нужно сыграть, второй — за другую.





Миля: Кто живые будут, того и пригласим.





Алиев: Ты что, всех хоронишь?





Миля: Подумаем. Ты список напишешь, я напишу.





Алиев: Надо про тренеров подумать. В одну команду Владимировича [Блохина] поставим, во вторую Сабо. В команде Владимировича все будут в халатах играть, а у Сабо, как он любил говорить... "Так они же пьяные, Игорь Михайлович, пьяные!" У одного будет команда трезвых, у другого — пьяных.









ЛИГА ЧЕМПИОНОВ, НОЙОК, АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА, ХАРИЗМА





Алиев: Кентуха, что скажешь мне за Лигу чемпионов? Как готовитесь?





Миля: Ну прикольно-прикольно. Знаешь, как бы не получилось так, что все затянется. Чтобы мы мимо кассы не пролетели. Надеемся, решится побыстрее. Мы-то по-любому в ранге чемпионов будем стартовать в квалификации, просто чтобы все доиграли... Ну и хоть какие-то даты объявили, чтобы начать.





Алиев: Как Брест , как люди? Ты же все равно куда-то выходишь. Что говорят про Лигу чемпионов?





Миля: Да блин, кент...





Алиев: Это же первый раз в Бресте будет Лига чемпионов, правильно?





Миля: Ну хорошо, если она будет.





Алиев: Думаю, все будет нормально. Кент, на тебя ложится большая ответственность. Ты же все прохавал, прочувствовал. Нужно, чтобы ты настроил ребят.





Миля: С настроем все в порядке. Все ждем: и мы, и босс. Для города это будет безумным событием. Дай бог начать.





Алиев: Понял. У вас же в стране нет карантина. А почему на стадион не приходят, как обычно?





Миля: Слушай, нет карантина, но люди же переживают. Все умные и взрослые, каждый сам себе режиссер. Может хоть 10 тысяч приходить, но не приходят. Я их прекрасно понимаю.





Алиев: Я смотрю матчи. Всегда кайфовал, когда люди штрафные хорошо бьют. Саня Нойок бьет, и что мне в нем нравится, он всегда попадает в створ. В Суперкубке "Шахтеру" забил и так далее. Твое мнение: у кого удар посильнее — у меня или у него? Только честно.





Миля: Да у тебя, понятно, сильнее был. Но у него тоже нормальный. У тебя фишка в чем: с двух ног мог.





Алиев: Кентяра, я имею ввиду штрафные.





Миля: Ну он же просто бьет. Разогнался — и попал или не попал.





Алиев: Я тебе повторяю: все удары, что у него видел, летят реально в створ.





Миля: Ну хорошо. Работает человек. Знаешь, сколько раз он за тренировку бьет? У него пока нога не заболит, не останавливается.





Алиев: С близкого расстояния Кислый бьет?





Миля: Когда как. У нас мастеров хватает. Еще б забивали каждый...





Алиев: Понимаю тебя, твои разговоры. Мол, сколько мне надо падать еще, чтобы вы забили. Да? В "Динамо" у тебя такого не было. Ты знал, если упадешь — кент дело сделает.





Миля: В "Динамо", в сборной. Сто процентов.





Алиев: Ты просто понимал: упал — сразу шел за центр, на свою половину. Знал, что будет гол.





Миля: Пишут про тебя. Спрашивают: "Пойдешь в политику?"





Алиев: Посмотрим. Ты же видел, я тебе показывал. Стою с булавой, ты сидишь в Верховной Раде...





Миля: А "калаш" внизу лежит?





Алиев: У тебя — да. Если кто-то это — передаешь мне, я погнал. И все.





Миля: По аренам бегать.





Алиев: Ха-ха-ха. Кент, а кто из нас с тобой лучше подкатывал к девушкам?





Миля: Ты ж мастер.





Алиев: Это что такое, я не понял? Чего глазки вверх поднимаешь?





Миля: Да ничего. Ты же мастер в этом плане. Ты как бы женат был, поэтому не особо старался. Потому что жена была.





Алиев: Ну не скромничай, я тебя прошу. Послушай: для чего ты покупал Maserati, Ferrari? Ты же всегда красиво подкатывал. Где-то сидели, ты сразу за столик садишься — официант подносит фруктики...





Миля: Слушай, ну я живу один раз. Что, не могу на Maserati и Ferrari поездить, если есть возможность? Потом все поразбивал, ну и что здесь такого? Тем более гроши большие получал. Сейчас уже не те гроши, но жизнь-то осталась.





Алиев: Харизма как была в молодости, так и сейчас осталась. Ты харизматичный парень.





Миля: Рад, что признаешь.













НОЙОК-2, ГЛЕБ, "ДОМ-2", АНЕКДОТ





Миля: Ты когда в гости приедешь? Жду летом.





Алиев: Кентяра, ну я же сказал. Как только границы открывают, Саша Панков заправит машину — мы сразу на Брест.





Миля: Жду тебя в гости.





Алиев: Это даже не обговаривается.





Миля: Рыбалка, тут все есть.





Алиев: Да?





Миля: Ну конечно. Все организуем.





Алиев: А откуда рыбу завезли хоть?





Миля: Оттуда. У нас массажисты ездят, ловят карасей, карпиков.





Алиев: Ты собери хороших рыбаков, которые понимают.





Миля: Соберем. Ты главное приезжай.





Алиев: Написали: "А чего Нойок бороду не сбрил?" Он же обещал.





Миля: Не знаю, не сбривает пока. Видишь, может поэтому и проигрываем. Надо будет ему напомнить.





Алиев: Так не, не надо. Только эфир закончится — сразу звони. Он смотрит — оп, Батя звонит. Ты ему: "Бороду сбрей. Завтра чтобы на тренировку пришел так, как обещал". Надо жестко. Сразу поймешь, есть ли у тебя уважение. Позвонил и сказал — все. Колюня Шпиц знаешь, как его называет? Ну Коля Мопс, Морозюк. Мы с ним сидели в инстагарме, Коля как обычно, любит потравить. Говорит: "Саныч, что скажешь? Чудак сел в поезд, ехал с цыганами, этого цыгана выкинули в Бресте. Чудака никто не знал, что он футболист. А сейчас весь мир смотрит!" Представляешь, как в жизни надо вытащить, как правильно сказать...





Миля: Билет.





Алиев: Да, счастливый билет. Киев-Брест. Он вытащил.





Миля: Слушай, ну а как тебе наш чемпионат? Твое мнение, как есть. Вон Широков написал: "Что вы хотите? В России что, сильнее чемпионат?" Многие обсуждают. По-разному говорят, смеются. Баян играет, еще что-то. Твое мнение?





Алиев: Кент, ты же сам понимаешь. Ты же футбол не смотрел с вышки какой-то. Понятно, уровень чемпионата. Ты же поиграл в Украине. 2010 год, 2011-й, 2012-й... Ты поиграл в сборной, в Лиге чемпионов. Прекрасно понимаешь, что чемпионат не сказать, что хороший. Смотришь — обычный футбол. Все прекрасно понимают. Говорят: "Кент пешком ходит". Отвечаю: "Он никогда не бежал, скоростью не выделялся. Но у него есть опыт, он может и мяч подержать, и отдать". Ты играешь на классе, понимаешь? И таких футболистов, как ты, если бы было побольше... Побольше бы таких футболистов, как ты и Глеб. Человеку 37 лет, а он...





Миля: Да он уже закончил, что ты несешь? Что ты там за кофе пил?





Алиев: В смысле он закончил? Он же сказал, что будет играть!





Миля: Да закончил он!





Алиев: А, да? Ну дело не в том. Если бы он играл, если бы те люди, которые возле вас, находились и смотрели, было бы поинтереснее. Ваш чемпионат сейчас номер один в мире. Это самое главное.





Миля: Считаю, труд и работу каждого нужно уважать. Слабый чемпионат или не слабый. Даже если у меня спросят, как я отношусь к чемпионату Мальдив. Надо уважать каждого человека.





Алиев: Конечно!





Миля: А не писать, как Евгений Левченко: "Ой, там можно обосраться". Проводить параллель с "Домом 2".





Алиев: Кент, у каждого человека есть свое мнение. Для всех хорошим ты никогда не будешь. Нам важнее мнение близких, а не какого-то там человека.





Миля: Он думает, что дружит с Тимощуком, так все можно.





Алиев: Кент, знаешь анекдот какой? Просят, чтобы рассказал.





Миля: Анекдот про "это ми, кошки" знаешь? Короче, грузин, русский и, допустим, белорус, идут через границу. Думают, как пройти. Кто-то говорит: "Давайте притворимся кошками". Нам скажут "брысь!", мы пройдем. Окей. Белорус идет первым. Ему: "Кто там, что там?" Он: "Мяу-мяу". Ему: "Брысь, кошка!" Прошел. Идет русский. Тоже самое. Все вышли с автоматами, он: "Мяу-мяу". "Кошка, брысь!" — говорят. Грузин идет. Все такие: "Кто там, что там?". Грузин: "Это ми, кошки!"









Алиев: Ха-ха-ха.





Миля: Короче, спалил контору.





Алиев: Кент, был рад пообщаться. Я тебе желаю удачи, чтобы ты в среду выиграл и забил.





Миля: Спасибо.





Алиев: Я тогда сразу на финал приеду.





Миля: Да подожди ты еще. Неизвестно, как это все закончится. Уже теплеет, +20. В рубашечке можно ходить.





Алиев: Курочки раздеваются?





Миля: Ну я же на это не смотрю сейчас.





Алиев: Ха-ха-ха.





Миля: Серьезно. Люблю тебя, дорогой.





Алиев: Обнимаю.







