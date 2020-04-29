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В Гродненской области около 150 волонтеров Красного Креста доставляют пожилым продукты и лекарства

29.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Гродненской области около 150 волонтеров Красного Креста доставляют пожилым продукты и лекарства

В Гродненской области около 150 волонтеров Красного Креста помогают пожилым жителям региона в доставке продуктов, лекарств и других необходимых товаров. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил специалист по подготовке к ЧС Гродненской областной организации Белорусского общества Красного Креста Валерий Краевский.

Волонтеры работают во всех районах области, больше всего — около 50 человек — задействованы в Гродно. Работают представители Красного Креста в тесной связке с социальными службами: на базе территориальных центров соцобслуживания открыты горячие линии, по которым можно обратить за помощью.

«Обслужили свыше 400 заявок. Чаще всего они касаются доставки продуктов, лекарств. Волонтеры из числа учащихся медколледжа дежурят в поликлиниках и при необходимости доставляют на дом рецепты», — рассказал Валерий Краевский. В конце месяца актуальными стали просьбы о помощи с оплатой коммунальных услуг. Пожилые люди не всегда владеют современными технологиями по оплате онлайн, а личный поход в банк в нынешней ситуации — лишний риск.

«Волонтеры обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Работают они в формате «до двери», чтобы минимизировать контакты. Экипированы в жилеты Красного Креста, имеют при себе документы. При поступлении заявки пожилым людям по телефону сообщают фамилию волонтера, который к ним придет», — отметил Валерий Краевский. При себе у волонтеров есть специальный бланк заказа. Документально оформляется и цель обращения, например, поход в аптеку или магазин, а также количество полученных денег, возвращенная сдача. Обязательно выдается чек на все покупки.

Задействованы волонтеры и в доставке средств индивидуальной защиты и питьевой воды в учреждения здравоохранения.

https://www.belta.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродненской области около 150 волонтеров Красного Креста помогают пожилым жителям региона в доставке продуктов, лекарств и других необходимых товаров. Об этом...
 
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