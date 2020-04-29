Источник материала: Ежедневник

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1.Спасти жизнь. 2.Спасти конечность. 3.Спасти функцию. Именно в такой последовательности расставляются приоритеты при тяжёлой, жизнеугрожающей травме.

Российский врач-травматолог Андрей Волна высказался на "Эхе Москвы" о том, что первично во время эпидемии:

- 1.Спасти жизнь. 2.Спасти конечность. 3.Спасти функцию. Именно в такой последовательности расставляются приоритеты при тяжёлой, жизнеугрожающей травме. Сначала — жизнь человека. И для спасения жизни можно пожертвовать многим. Но, если без угрозы для жизни можно спасти ногу или руку, мы спасаем и ногу, и руку. Параллельно понимая и думая о том, как это всё спасённое будет функционировать. Нельзя спасать функцию, не думая о конечности. Нельзя спасать конечность, жертвуя жизнью пациента.

«Карантин или свобода?». «Карантин или достоинство?». «Карантин или благополучие?». «Карантин или экономика?».

Смею утверждать, что это всё абсолютно надуманные альтернативы (простите, но «самоизоляцию» я называю именно карантином. Так честнее). Мне кажется, это всё исходит от двоичности мышления. Есть только чёрное. И есть только белое. Без цветов. Без полутонов. Но, это далеко не так.

1.Спасти жизни. 2.Спасти семьи. 3.Спасти экономику

Именно в такой последовательности расставляются приоритеты при развитии эпидемии.

1.Спасти жизни — в данном случае это карантин. Ничего другого человечество пока не придумало. Можно спорить о его, карантина, жёсткости. Но, это всегда карантин.

2.Спасти семьи (понятно, что и одиночек — молодых и старых — всех) — это прямые финансовые дотации людям — чтобы сохранённые жизни не увядали от недоедания. От стресса. От вопросов — чем и как я буду кормить семью? Спасти от самоубийств. Спасти семьи — это и косвенные дотации. Отсрочка (отмена) платежей за ЖКХ (с дотациями ЖКХ из бюджета). Отсрочка платежей по кредитам, особенно — по ипотечным платежам. К тому же, прямые дотации людям, спасение семей — запускают реализацию и третьего по счёту приоритета — спасение функции. В нашем случае это —

3.Спасти экономику. Оживляются отношения «купли-продажи». Бизнес «оживает». Плюс, дотации бизнесу. Малому и среднему, прежде всего. Это спасение экономики в целом. Кто только из экономистов об этом и не говорил уже. Кто только этого в мире уже не сделал? Из «большой двадцатки» — так вроде все. Нет?

Нельзя спасать функцию, не думая о конечности. Нельзя спасать конечность, жертвуя жизнью пациента. Нельзя спасать жизни, обрекая людей на голод, не спасая семьи. Нельзя спасти семьи, не спасая экономику, так как рано или поздно (скорее, рано), деньги в «кубышке» кончатся. Но, сейчас они есть. Именно сейчас они и нужны.

1.Спасти жизни. 2.Спасти семьи. 3.Спасти экономику.

Других приоритетов сейчас нет. Люди поддержали вас при введении карантина. Помогли снизить нагрузку на здравоохранение, растянуть эту нагрузку во времени. Поддержите теперь жизнь людей. Ваша очередь.